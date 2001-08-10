На Сахалине пройдет IX фестиваль семейного чтения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
19 сентября 2026 года в сквере Сахалинского областного краеведческого музея отметим 225-летие Владимира Даля, собирателя русских слов, составителя толкового словаря, этнографа и фольклориста, выдающегося деятеля отечественной истории.
Организаторы фестиваля разработали свыше 20 тематических книжных площадок, на которых представят родителям и детям современные методы приобщения к чтению. Наглядно покажут, чтение – это здорово! Через игры, квесты, громкие чтения, мастерские художников, викторины юные сахалинцы познакомятся с творческим наследием Владимира Даля.
Читателей ждут встречи с современными авторами детско-юношеской литературы: Станиславом Востоковым, Анной Игнатовой, Германом Лукомниковым, Алексеем Олейниковым, Юлией Мининой, а также островными писателями Еленой Майоровой и Владимиром Семенчиком. На книжной ярмарке фестиваля можно будет приобрести новинки детской литературы.
Традиционно в рамках «Книжного парка» для специалистов чтения региона организуется профессиональная программа. Приглашённые эксперты делятся опытом в режиме интенсивных практикумов, обучают актуальным приёмам популяризации семейного чтения. Гости фестиваля – известные писатели – выступят мастерами писательской резиденции для творческих подростков, цель которой переосмыслить и «собрать слова» для новых текстов о Сахалине.
IX Фестиваль семейного чтения «Книжный парк» расширяет свою географию. Кроме масштабной программы в Южно-Сахалинске – столице островной области – фестиваль впервые встретят читатели Александровск-Сахалинского, Макаровского и Корсаковского муниципальных округов.
Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».
Программа фестиваля:
18 сентября, с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00 часов – Корсаков, Корсаковская централизованная библиотечная система. Творческая встреча с писателями.
18 сентября, с 09:00 до 17:00 часов – профессиональная программа для специалистов чтения региона, Сахалинская областная детская библиотека.
19 сентября, с 12:00 до 17:00 часов – Южно-Сахалинск, сквер Сахалинского областного краеведческого музея. Фестиваль.
22 сентября, с 10:00 до 16:00 – Александровск-Сахалинский, Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система. Творческая встреча с писателями.
23 сентября, с 14:30 до 16:20 – Макаров, Макаровская централизованная библиотечная система. Творческая встреча с писателями.
24 сентября, с 10:00 до 15:00 – Южно-Сахалинск, Сахалинская областная детская библиотека. Писательская резиденция для творческих подростков.
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