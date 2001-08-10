Аналитика ВТБ: на Дальний Восток приходится более 70% финансирования рыбной отрасли
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Объём кредитования предприятий рыбной отрасли в сегменте малого и среднего бизнеса в первом полугодии 2026 года увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Четверть выданных средств была направлена на инвестиционные цели.
Основной объём кредитования пришёлся на Дальний Восток: на регион приходится 72% всех средств, выданных банком предприятиям МСБ в рыбной отрасли. За шесть месяцев компании региона получили 15,6 млрд рублей, а доля рыболовства в кредитном портфеле банка на Дальнем Востоке достигла 82%. Об этом в преддверии Восточного экономического форума 2026 года рассказал член правления ВТБ Руслан Еременко.
Также он сообщил, что ВТБ выдал компаниям сектора 21,8 млрд рублей за полугодие. Совокупный кредитный портфель банка в сегменте МСБ в рыбной отрасли вырос на 9% и превысил 75,5 млрд рублей. По словам Еременко, банк участвует в финансировании инвестиционных проектов рыбопромышленных компаний, в том числе в рамках механизма инвестиционных квот, и фиксирует спрос на кредиты для обновления флота, модернизации производств и создания инфраструктуры.
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