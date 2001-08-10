Более 10 тысяч жителей Сахалина и Курил трудоустроены при поддержке Кадрового центра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала года при поддержке Кадрового центра «Работа России» Сахалинской области трудоустроены более 10 тысяч жителей региона. Среди взрослых 50,5% составляют женщины, самая многочисленная возрастная группа - от 35 до 54 лет (53,2%).

Островитяне работают водителями, слесарями, фельдшерами, продавцами-кассирами, электромонтёрами, поварами, делопроизводителями, трактористами, воспитателями, врачами, менеджерами, учителями, инженерами, машинистами и операторами техники.

В число трудоустроенных вошли 7,5 тысячи подростков, работавших в свободное от учёбы время. Для каждого соискателя карьерные консультанты выстраивали индивидуальный маршрут: помогали определиться с направлением, подобрать вакансии и подготовиться к встрече с работодателем, сообщила директор учреждения Елена Савельева.

Анна Петрова переехала на Кунашир из Краснодарского края в начале года. Ранее она работала в Судебном департаменте, водителем троллейбуса, помощником воспитателя и продавцом. В Кадровом центре специалисты провели профориентацию, разобрали её опыт и сильные стороны. Анне предложили временно поработать инспектором по кадрам в МУП ЖКХ «Универсал». Она освоила новое направление, а когда должность освободилась, осталась на постоянной основе.

Выпускница Сахалинского базового медицинского колледжа Фаина Горбачёва из Анивы обратилась в центр 2 июля. По направлению специалистов 3 августа она вышла на постоянную работу медицинской сестрой в Анивскую центральную районную больницу. Молодой учитель физкультуры Алия Мерова из Северо-Курильска трудоустроилась в Среднюю школу имени П. И. Шутова.

Если квалификации не хватает, в центре расскажут о возможностях обучения и переобучения. Тем, кто хочет работать на себя, помогут оценить идею, подготовить бизнес-план и разобраться в мерах поддержки. Все консультации бесплатны.