ВТБ нарастил кредитование среднего и малого бизнеса на 70%
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ увеличил выдачу кредитов среднему и малому бизнесу в первом полугодии 2026 года на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предоставив компаниям и предпринимателям 1,45 трлн рублей. При этом доля инвестиционных кредитов сохранилась на уровне 33% от общего объема выдач. Об этом сообщил на ВЭФ 2026 член правления ВТБ Руслан Еременко.
Кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ по итогам первого полугодия вырос на 7% и превысил 4 трлн рублей. В отраслевой структуре кредитного портфеля СМБ лидируют строительство, торговля, промышленность, АПК и услуги. При этом наибольший рост доли с начала года показали ЖКХ, образование, страхование, IT и логистика.
ВТБ поэтапно улучшал условия для клиентов среднего и малого бизнеса: за год (июль 2025 – июль 2026) средние ставки снизились на 6%, в том числе в этом году — на 1,5%.
«Доступность заёмного финансирования напрямую влияет на инвестиционную активность предпринимателей, и по мере смягчения денежно-кредитной политики этот эффект будет становится всё более выраженным. Задача ВТБ — предлагать предпринимателям доступные и удобные инструменты финансирования, включая программы государственной поддержки, чтобы они могли реализовывать свои проекты даже в условиях структурной перестройки экономики», — отметил Руслан Еременко.
Топ–менеджер добавил, что банк рассматривает Дальний Восток как один из приоритетных регионов для развития бизнеса. За первое полугодие кредитный портфель клиентов СМБ здесь вырос на 13,7%, достигнув 263 млрд рублей, что почти вдвое выше темпов роста в целом кредитного портфеля банка в сегменте среднего и малого бизнеса за тот же период. Лидирующие отрасли в кредитном портфеле региона — сельское хозяйство, строительство и торговля. Выдачи кредитов в регионе выросли в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 123 млрд рублей. Из них на инвестиционные кредиты приходится 34,5 млрд рублей.
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