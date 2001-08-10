Новый учебный год стартовал в школах Южно-Сахалинска с праздничных линеек
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Праздничные линейки, посвящённые Дню знаний и началу нового учебного года, прошли во всех школах, лицеях и гимназиях Южно-Сахалинска. С ребятами и педагогами встретились представители администрации областного центра, общественных и ветеранских организаций, ветераны педагогического труда и депутаты.
Вице-мэр Виталий Данилов и председатель Городской Думы Олег Логачев приветствовали учащихся школы № 34 в селе Березняки. Вячеслав Кожухов поздравил школу № 30, а Дмитрий Хайбриев — школу № 1. Для школы № 18 села Синегорск этот год стал юбилейным — учреждению исполнилось 80 лет. С поздравлениями к коллективу обратился вице-мэр Евгений Золотов.
«Ваша школа — это настоящее сердце села, место, где царит удивительно тёплая, почти семейная атмосфера, где каждый ребёнок окружён заботой. Спасибо вам за преданность профессии и за то, что вы бережно храните и приумножаете славные традиции школы», — сказал Золотов.
Первый звонок прозвенел в лицее № 1. Первый вице-мэр Южно-Сахалинска Андрей Ковальчук поздравил коллектив и учеников. Он обратился к пятиклассникам, которые только начинают путь в лицее, и к одиннадцатиклассникам, для которых наступает ответственный период подготовки к выпуску. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес родителей, педагогов и руководства учреждения.
«Первый лицей не зря носит такое название. Вы одни из первых и в отличной учёбе, и в яркой общественной жизни, и в реализации самых смелых инициатив. Пусть этот учебный год будет для каждого из вас плодотворным, насыщенным, запоминающимися победами и добрыми открытиями», - сказал Андрей Ковальчук.
Родительница пятиклассницы Марина Корчагина поделилась впечатлениями. Её старший сын в этом году успешно окончил лицей № 1, и теперь в учреждение пошёл младший.
«Гордость, конечно, распирает. Впереди всё новое — и друзья, и учителя. У ребят молодой классный руководитель: вчера мы ходили на собрание, познакомились. Желаю всем хороших знаний, отличных оценок, чтобы всё получалось, учёба шла легко и общение радовало», — отметила Марина Корчагина.
Учащийся 11 класса Григорий Вишняков рассказал о своих планах.
«Это наша завершающая школьная линейка 1 сентября, поэтому немного волнительно. Нужно усиленно готовиться к экзаменам и поступлению. Для себя я выбрал инженерно-архитектурное направление. Но самое главное сегодня — радость от встречи с учителями, одноклассниками и ребятами из параллели. За годы учёбы они стали по-настоящему важными людьми для меня», - поделился Григорий.
Директор лицея Ольга Меркулова поздравила ребят с Днём знаний и отметила достижения учреждения. Лицей № 1 вошёл в 1% лучших учебных заведений страны, заняв 341-е место среди 40 тысяч школ России, и стал первым в Сахалинской области по масштабу подготовки выпускников.
«Верю, что впереди у лицея будет очень интересный и яркий год, ведь нас ждёт множество конкурсов, олимпиад и открытий, и мы всегда будем вам помогать в этом пути, поддерживать и гордиться вашими результатами», — сказала Ольга Меркулова.
Линейка завершилась творческой программой и традиционной акцией: старшеклассники передали пятиклассникам бумажные самолётики с пожеланиями успешной учёбы.
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