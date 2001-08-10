Тихоокеанское
информационное агентство
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17:51, | Новости общества Сахалина и Курил

Мобильные банковские сервисы расширяют охват удалённых территорий Дальнего Востока

Мобильные банковские сервисы расширяют охват удалённых территорий Дальнего Востока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За год число населённых пунктов Дальнего Востока, где доступен выездной банковский сервис, выросло на 45% и превысило 600 городов и посёлков. Услугой теперь может воспользоваться около 5,2 млн человек — это 80% населения региона.

Например, у ВТБ ежемесячно выездным сервисом на Дальнем Востоке пользуются около 7 тыс. клиентов, а доля этого канала в общем объёме продаж банковских продуктов достигла 12%. Наиболее активно выездным форматом обслуживания пользуются жители Камчатки — там его выбирает каждый шестой житель.

В структуре спроса через выездной канал ВТБ лидируют дебетовые карты — на них приходится 63% оформленных продуктов. За семь месяцев текущего года жители Дальневосточного федерального округа открыли через выездной сервис почти 15 тыс. накопительных счетов — в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В среднем один клиент заказывает через выездной канал от 4 до 6 продуктов.

Чаще услугой выездных менеджеров пользуются женщины — их доля составляет 55%. Средний возраст клиента — 35,5 лет.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков в преддверии ВЭФ 2026 заявил, что банк планирует расширять присутствие выездного сервиса в труднодоступных районах региона.

По данным Банка России и Ассоциации банков России за первый квартал 2026 года, индекс физической доступности финансовых услуг в сельской местности поддерживается преимущественно за счёт инфраструктуры «Почты России», где присутствует ВТБ после интеграции с Почта банком.

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