Мобильные банковские сервисы расширяют охват удалённых территорий Дальнего Востока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За год число населённых пунктов Дальнего Востока, где доступен выездной банковский сервис, выросло на 45% и превысило 600 городов и посёлков. Услугой теперь может воспользоваться около 5,2 млн человек — это 80% населения региона.

Например, у ВТБ ежемесячно выездным сервисом на Дальнем Востоке пользуются около 7 тыс. клиентов, а доля этого канала в общем объёме продаж банковских продуктов достигла 12%. Наиболее активно выездным форматом обслуживания пользуются жители Камчатки — там его выбирает каждый шестой житель.

В структуре спроса через выездной канал ВТБ лидируют дебетовые карты — на них приходится 63% оформленных продуктов. За семь месяцев текущего года жители Дальневосточного федерального округа открыли через выездной сервис почти 15 тыс. накопительных счетов — в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В среднем один клиент заказывает через выездной канал от 4 до 6 продуктов.

Чаще услугой выездных менеджеров пользуются женщины — их доля составляет 55%. Средний возраст клиента — 35,5 лет.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков в преддверии ВЭФ 2026 заявил, что банк планирует расширять присутствие выездного сервиса в труднодоступных районах региона.

По данным Банка России и Ассоциации банков России за первый квартал 2026 года, индекс физической доступности финансовых услуг в сельской местности поддерживается преимущественно за счёт инфраструктуры «Почты России», где присутствует ВТБ после интеграции с Почта банком.