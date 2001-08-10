Мобильные банковские сервисы расширяют охват удалённых территорий Дальнего Востока
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За год число населённых пунктов Дальнего Востока, где доступен выездной банковский сервис, выросло на 45% и превысило 600 городов и посёлков. Услугой теперь может воспользоваться около 5,2 млн человек — это 80% населения региона.
Например, у ВТБ ежемесячно выездным сервисом на Дальнем Востоке пользуются около 7 тыс. клиентов, а доля этого канала в общем объёме продаж банковских продуктов достигла 12%. Наиболее активно выездным форматом обслуживания пользуются жители Камчатки — там его выбирает каждый шестой житель.
В структуре спроса через выездной канал ВТБ лидируют дебетовые карты — на них приходится 63% оформленных продуктов. За семь месяцев текущего года жители Дальневосточного федерального округа открыли через выездной сервис почти 15 тыс. накопительных счетов — в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В среднем один клиент заказывает через выездной канал от 4 до 6 продуктов.
Чаще услугой выездных менеджеров пользуются женщины — их доля составляет 55%. Средний возраст клиента — 35,5 лет.
Заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков в преддверии ВЭФ 2026 заявил, что банк планирует расширять присутствие выездного сервиса в труднодоступных районах региона.
По данным Банка России и Ассоциации банков России за первый квартал 2026 года, индекс физической доступности финансовых услуг в сельской местности поддерживается преимущественно за счёт инфраструктуры «Почты России», где присутствует ВТБ после интеграции с Почта банком.
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