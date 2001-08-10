Средний заработок и популярные профессии на Сахалине: детали исследования
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Среди тех, кто ищет работу, 52% — женщины.
Средний желаемый заработок у соискателей составляет 76 тыс. рублей, у специалистов с профессиональным и высшим образованием ожидания в отдельных сферах доходят до 150–200 тыс. рублей.
Чаще всего сахалинцы и курильчане ищут работу администраторами и менеджерами, бухгалтерами, водителями категорий В и С, делопроизводителями, медицинскими сестрами, младшими воспитателями, поварами, продавцами, экономистами и юристами.
Среди рабочих профессий популярны электрогазосварщики, машинисты и кочегары котельных, кухонные и подсобные рабочие. Также соискатели размещают резюме операторов беспилотных воздушных судов, охранников и специалистов по уходу.
«Жители региона активно ищут работу и готовы рассматривать разные профессиональные направления. На портале „Работа России“ сегодня доступно более 9 тыс. вакансий, и задача Кадрового центра — помочь человеку быстрее найти подходящий вариант, правильно представить свой опыт работодателю и выйти на собеседование», — рассказала директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.
Карьерные консультанты сопровождают соискателя и дальше: помогают определить профессиональную цель, сопоставить опыт с требованиями работодателей, подобрать обучение при необходимости и выстроить понятный маршрут к трудоустройству.
Узнать подробнее о доступных мерах поддержки можно на портале «Работа России» или в любом из 18 филиалов Кадрового центра.
Материал: Кадровый центр Сахалинской области.
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