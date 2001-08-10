Средний заработок и популярные профессии на Сахалине: детали исследования

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Среди тех, кто ищет работу, 52% — женщины.

Средний желаемый заработок у соискателей составляет 76 тыс. рублей, у специалистов с профессиональным и высшим образованием ожидания в отдельных сферах доходят до 150–200 тыс. рублей.

Чаще всего сахалинцы и курильчане ищут работу администраторами и менеджерами, бухгалтерами, водителями категорий В и С, делопроизводителями, медицинскими сестрами, младшими воспитателями, поварами, продавцами, экономистами и юристами.

Среди рабочих профессий популярны электрогазосварщики, машинисты и кочегары котельных, кухонные и подсобные рабочие. Также соискатели размещают резюме операторов беспилотных воздушных судов, охранников и специалистов по уходу.

«Жители региона активно ищут работу и готовы рассматривать разные профессиональные направления. На портале „Работа России“ сегодня доступно более 9 тыс. вакансий, и задача Кадрового центра — помочь человеку быстрее найти подходящий вариант, правильно представить свой опыт работодателю и выйти на собеседование», — рассказала директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.

Карьерные консультанты сопровождают соискателя и дальше: помогают определить профессиональную цель, сопоставить опыт с требованиями работодателей, подобрать обучение при необходимости и выстроить понятный маршрут к трудоустройству.

Узнать подробнее о доступных мерах поддержки можно на портале «Работа России» или в любом из 18 филиалов Кадрового центра.

Материал: Кадровый центр Сахалинской области.