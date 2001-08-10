Маленькие исследователи, большие открытия: экологические проекты в лицее №1

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В лицее №1 уделяют особое внимание развитию научно-технической базы, чтобы учащиеся могли применять полученные теоретические знания на практике, проводить собственные эксперименты и реализовывать проекты, в том числе в области экологии и агробиотехнологий. Эта работа отвечает целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом Владимиром Путиным.

Как отмечает заместитель директора образовательного учреждения Евгения Баландина, ежегодное обновление оборудования позволяет трансформировать учебные процессы в настоящие исследовательские площадки.

- Когда видим, как вовлечены и заинтересованы ребята — это, конечно, очень вдохновляет. Мы прислушиваемся к своим ученикам и стараемся приобретать оборудование под их запросы, чтобы создать достойные условия для реализации их творческого и научного потенциала, - поделилась Евгения Баландина.

Так, например, в этом году в лицее появилась современная гидропонная установка для выращивания растений на минеральной вате.

Уже запущен проект по культивированию клубники одного сорта одновременно в гидропонной установке и в теплице для сравнения условий. Лицеисты под руководством педагога самостоятельно замешивают питательные растворы на основе химических компонентов, меняя их каждые две недели, а также по датчикам следят за температурой и влажностью в самой установке, циркуляцией питательного раствора. В рамках экспериментов уже получили первый урожай кресс-салата и рукколы.

Также с прошлого года на территории лицея работают теплицы, где сейчас реализуется проект по модификационной изменчивости тыквы и выращиваются помидоры, баклажаны, лекарственные травы и др.

- Теплица — это наши модульные лаборатории, где мы можем наблюдать биологические процессы. Например, изменения формы плода, а конкретно тыквы. Формовка, один из видов агротехнологи, не влияет на гены, мы не меняем растение, а лишь создаем условия вокруг него, - рассказывает учащаяся 8 класса лицея №1 Виктория Папирник. - Для меня это ужасно интересно и я благодарна своим педагогам, что у нас есть такие возможности. Даже во внеурочное время я прихожу в теплицы, чтобы работать над этим проектом.

Юные исследователи, увлеченные своими проектами, подходят к процессу основательно и продолжают работу и в каникулы.

- Сейчас я активно тестирую новый вермикомпостер. Для этой работы использую аборигенных дождевых червей, которые участвуют в переработке органических отходов, например, от яблок или бананов. При распаде они выделяют метан, поэтому их переработка важна для экологии. Черви едят эти очистки и выходит биогумус — ценнейшее удобрение, используется очень широко. Я веду этот проект с осени прошлого года. Тогда было пять контейнеров на пять субстратов. Но с этого года у нас появился вермикомпостер — это специальное устройство, которое поддерживает все эти условия в одном общем контейнере для получения биогумуса, - разъяснил учащийся 11 класса лицея №1 Всеволод Карташов.

Каждый проект помогает ребятам не только глубже понять законы природы, но и внести реальный вклад в формирование эко-культуры. Подобные инициативы наглядно демонстрируют, как системное обновление образовательной научно-технической базы воспитывает у подрастающего поколения ответственное отношение к окружающей среде и становится естественной частью жизни.