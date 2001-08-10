В Морозовской детской городской больнице начались работы по комплексной реконструкции двух корпусов

Морозовская больница — это одна из ведущих многопрофильных клиник, оказывающая помощь детям с рождения и до 18 лет, а также совершеннолетним до 21 года с онкологическими заболеваниями. Она остается крупнейшим детским многопрофильным стационаром страны, куда ежегодно обращаются более 10 тысяч детей из всех 89 субъектов России.

Двухэтажный корпус № 11, построенный в 1904 году по проекту архитектора И.А. Иванова-Шица, является составной частью больничного ансамбля. Хотя здание не относится к объектам культурного наследия, оно обладает значительной градостроительной и историко-архитектурной ценностью. В ходе реконструкции внешний исторический облик корпуса максимально сохранят: специалисты проведут расчистку и укрепление сохранившейся кирпичной кладки, восстановят утраченные элементы, обработают стены биоцидными и камнеукрепляющими составами. Также будет выполнено инъектирование фундамента и стен для усиления конструкций. Внутренняя планировка корпуса будет полностью пересмотрена в соответствии с современными стандартами организации медицинской деятельности. Помимо ремонта кровли и замены всех окон и дверей, здание оснастят новыми системами водо- и электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования, а также системами контроля доступа, пожарной и охранной сигнализации. Для обеспечения доступности для маломобильных групп населения на входах установят пандусы с кнопками вызова помощи.

Трехэтажное здание корпуса 22А, построенное в 1982 году, ранее было соединено пешеходным переходом с главным корпусом, введенным в эксплуатацию в 2017 году. В ходе реконструкции неонатологический корпус получит новый утепленный навесной вентилируемый фасад, выполненный из тех же материалов и в той же цветовой гамме, что и главный корпус. Это позволит визуально объединить оба здания в единый архитектурный ансамбль.

«Мы максимально сохраним внешний исторический облик одиннадцатого корпуса, который был построен в 1904 году в стиле модерн. При этом приспособим его под современное использование. Специалисты приведут в порядок сохранившуюся и восстановят утраченную кирпичную кладку, а также белые декоративные детали фасада. Отремонтируют кровлю, заменят окна и двери, оснастят здание современными инженерными системами. Новый утепленный навесной вентилируемый фасад получит корпус 22А. Он будет в том же стиле, что и фасад главного корпуса. Внутри полностью обновят инженерные системы, в том числе установят новые лифты и заменят внутренние коммуникации. Сегодня Морозовская больница оказывает помощь не только маленьким москвичам, но и ребятам из 89 субъектов России, оставаясь крупнейшим детским многопрофильным стационаром страны. Ежегодно здесь получают помощь больше 10 тысяч детей из других регионов», — подчеркнул Сергей Собянин.

Обновление корпусов Морозовской больницы позволит не только улучшить условия пребывания пациентов, но и создать эффективную среду для работы медицинского персонала. Москва продолжает реализацию программы модернизации учреждений здравоохранения, задавая стандарты для всей страны. Опыт столицы, включая принципы «исцеляющей среды» — организации пространства, способствующей психологическому комфорту пациентов, — тиражируется в регионах. Ежегодно более 1 500 врачей со всей России проходят стажировки на площадках московских клиник, перенимая передовые практики, в том числе через Кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы. Морозовская больница остается ключевым медицинским центром страны, где каждый год получают помощь дети из всех регионов России, а ее обновление станет важным шагом в развитии отечественной педиатрии.

«Новость об обновлении Морозовской больницы в Москве — это важный сигнал всей стране: государство делает ставку на развитие современной детской медицины и создание комфортных условий для лечения наших детей. Это касается не только столицы, но и каждого региона России. У нас на Сахалине мы тоже движемся по этому пути. Только что открылась новая детская поликлиника в Дальнем – современное здание, где созданы все условия для маленьких пациентов и их родителей. А в нашей детской областной больнице идет масштабное обновление оборудования: закуплены новейшие аппараты УЗИ, современные операционные комплексы и диагностическая техника мирового уровня. Мы понимаем, что здоровье ребенка – это главный приоритет. Поэтому наша задача как регионального парламента – поддерживать такие инициативы, выделять необходимые средства из бюджета и делать все возможное, чтобы уровень медицинской помощи детям в регионе был самым высоким», — прокомментировала председатель Сахалинской областной Думы Елена Касьянова.