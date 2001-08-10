Тихоокеанское
информационное агентство
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13:30, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам сообщают о местах продажи камбалы и сельди

Южносахалинцам сообщают о местах продажи камбалы и сельди

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 24 июля, в областном центре организована торговля свежей рыбой по социальным ценам.

Камбалу по цене 102 руб/кг можно приобрести по следующим адресам:

- пр. Мира, 229, ТЦ «Янтарь», торговые места № 8-10 – с 12.00;
- ул. Ленина, 252Б, ТЦ «Техник», торговое место Д10 – с 13.00.

Сельдь по цене 69 руб/кг и камбала по цене 102 руб/кг представлены по адресу: ул. Емельянова, 31/2 - с 12.30.

Обращаем внимание, что ассортимент и объемы продукции по социальным ценам отличаются в каждой конкретной торговой точке. Актуальный список публикуется в канале MAX департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка.

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