Южносахалинцам сообщают о местах продажи камбалы и сельди
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 24 июля, в областном центре организована торговля свежей рыбой по социальным ценам.
Камбалу по цене 102 руб/кг можно приобрести по следующим адресам:
- пр. Мира, 229, ТЦ «Янтарь», торговые места № 8-10 – с 12.00;
- ул. Ленина, 252Б, ТЦ «Техник», торговое место Д10 – с 13.00.
Сельдь по цене 69 руб/кг и камбала по цене 102 руб/кг представлены по адресу: ул. Емельянова, 31/2 - с 12.30.
Обращаем внимание, что ассортимент и объемы продукции по социальным ценам отличаются в каждой конкретной торговой точке. Актуальный список публикуется в канале MAX департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка.
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