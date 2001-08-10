«Ростелеком» организовал видеонаблюдение на ЕГЭ в Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдение на едином государственном экзамене (ЕГЭ) в школах региона. За проведением ЕГЭ следили 658 видеокамер компании, установленные в 329 аудиториях общеобразовательных школ на Сахалине и Курилах.
Видео из пунктов проведения госэкзамена в онлайн-режиме передавалось в центры обработки данных, а также транслировалось на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ». Посмотреть эфир в записи могли аккредитованные специалисты и общественные наблюдатели.
Андрей Сун, директор Сахалинского филиала ПАО «Ростелеком»:
«В Сахалинской области “Ростелеком” обеспечивает видеонаблюдение на ЕГЭ с 2014 года. В дни проведения экзаменов наши специалисты круглосуточно следят за работой системы, осуществляя техническую поддержку портала онлайн-трансляций и обеспечивая защиту системы видеонаблюдения от хакерских атак. Кроме того, мы контролируем целостность и стабильность передачи видеопотока и проводим необходимые проверки работоспособности оборудования до начала экзаменов».
В обзор видеокамер попадали участники ЕГЭ, а также места печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. При этом сведения из бланков регистрации, ответы и персональные данные выпускников оставались вне зоны видимости.
Анастасия Киктева, министр образования Сахалинской области:
«Для нас особенно важно, чтобы процедура ЕГЭ была предельно прозрачной. Для этого у нас выстроена целая система контроля. Ее сердце — на базе Сахалинского техникума сервиса, где работает наш ситуационный центр. Именно оттуда в режиме реального времени следят за порядком, вовремя замечают любые нештатные моменты и не дают нарушить установленные правила. Рада, что в этом году все прошло штатно. Техника не подвела, сбоев не было, нарушений не зафиксировано. И конечно, огромная благодарность всем, кто был на посту — наблюдателям, сотрудникам, студентам и волонтерам. Их внимательность — важнейшая часть этой большой и очень ответственной работы».
По информации регионального министерства образования, в этом году ЕГЭ в Сахалинской области сдавали почти 3 тысячи выпускников. В тройку самых популярных предметов вошли обществознание, математика и биология.
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