Кадровый центр Сахалинской области трудоустроил каждую вторую обратившуюся женщину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всего за помощью в поиске работы к карьерным консультантам обратились 2488 жительницы.

По сравнению с прошлым годом выросло и число обращений, и число трудоустройств. В 2025 году за аналогичный период в Кадровые центры обратились 1974 женщины, в 2026 году — уже 2488. Работу нашли 1019 жительниц региона против 895 годом ранее.

Среди обратившихся в этом году — 449 женщин с несовершеннолетними детьми, 89 многодетных мам и 78 одиноких родителей. Еще 415 женщин возвращаются к работе после перерыва больше года, а 289 впервые ищут работу.

Поддержка женщин с детьми развивается в регионе в том числе в рамках проекта губернатора Валерия Лимаренко «Счастливое материнство». Его задача — помочь женщине чувствовать себя увереннее не только в семье, но и в профессиональной жизни: вернуться к работе после перерыва, подобрать обучение, найти подходящий график или выстроить новый карьерный маршрут.

Особенно заметно увеличилось число обращений от сахалинок, которым нужна адресная поддержка. За помощью обратились жительниц с инвалидностью — в прошлом году таких обращений было 131. Почти в два раза увеличилось и число островитянок предпенсионного возраста: 164 в 2026 году против 81 в 2025-м.

Женщины заняли позиции бухгалтеров, воспитателей, специалистов по кадрам, врачей, делопроизводителей, администраторов, продавцов-кассиров, поваров, горничных, кухонных рабочих, учителей.

«Мы видим, что женщинам всё чаще важно не просто найти ближайшую вакансию, а обновить профессиональные навыки и вернуться на рынок труда увереннее. В этом году на обучение направлены 166 женщин, годом ранее — 97. Часть программ доступна в том числе по национальному проекту “Кадры”, который инициирован президентом России Владимиром Путиным. Среди востребованных направлений — делопроизводитель, кладовщик, младшая медицинская сестра, сиделка, специалист по кадрам и специалист по закупкам», — рассказала директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.

Карьерные консультанты помогают не только подобрать вакансию. Соискательницам помогают составить резюме, подготовиться к собеседованию, оценить свои навыки и выбрать понятный маршрут к работе.

За консультацией можно обратиться в любой филиал регионального Кадрового центра.