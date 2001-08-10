Субботник в ботаническом саду: библиотекари и гиды помогли учёным очистить территорию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Субботник по расчистке территории от сорняков состоялся в Сахалинском филиале Ботанического сада института ДВО РАН 11 июля.

Сотрудники Сахалинской областной универсальной научной библиотеки им. Н.А. Тарасова и участники проекта «Народный сахалинский гид» оказали помощь учёным в наведении порядка на территории ботанического сада. Работа проходила под руководством директора филиала, кандидата биологических наук Александра Кордюкова.

В ходе субботника волонтёры не только очистили участок земли от сорняков, но и узнали много нового о коллекциях Сада. Александр Владимирович рассказал о том, как продвигается работа по регистрации эндемика острова Монерон и Южных Курил — жимолости «Островной». В ближайшее время на очищенном участке учёные высадят растения для дальнейших научных исследований.

Подобные выездные мероприятия позволяют сотрудникам библиотеки глубже познакомиться с уникальными природными объектами Сахалина и внести свой вклад в сохранение богатой флоры островного края.