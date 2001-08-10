МТС на Сахалине: женщины 35-44 лет чаще всего становятся жертвами телефонных мошенников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ — Компания МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала количество и тематику нежелательных звонков жителям Сахалинской области и составила «портрет жертвы» телефонных мошенников. Количество спам-звонков в первом полугодии 2026 года сократилось на 39,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а чаще всего мошенники звонят женщины старше 35 лет.
За шесть месяцев 2026 года МТС с помощью инструментов защиты от нежелательных вызовов заблокировала на Сахалине более 6.5 миллионов звонков. Общая длительность опасных звонков составила более 1,5 миллионов минут. При этом продолжился тренд на снижение количества мошеннических и спам-атак. Позитивная тенденция связана со вступлением в силу ряда законов, направленных на борьбу с телефонным мошенничеством, а также с совершенствованием ИИ-инструментов.
Аналитики МТС также выяснили, что чаще всего телефонные мошенники звонят женщинам 35-44 лет с доходом от 100 тысяч рублей. На втором месте - мужчины 45-54 лет, зарабатывающие до 150 тысяч рублей в месяц. Мошеннические вызовы поступают сахалинцам в основном по вторникам, средам и пятницам с пиком активности с 11:00 до 13.00.
«Несмотря на существенное снижение нежелательных звонков сахалинцам в 2026 году по сравнению с прошлым годом, проблема телефонного мошенничества по-прежнему актуальна. Поэтому мы постоянно совершенствуем технологии и алгоритмы искусственного интеллекта, направленные на распознавание таких вызовов. Так, сейчас ИИ успешно определяет признаки обмана и предупреждает о возможном мошенничестве уже во время разговора. Кроме того, «Защитник» сигнализирует о мошеннических вызовах близким. Это позволяет создать дополнительный уровень защиты от злоумышленников, которые пытаются войти в доверие к пожилым людям и детям», — отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
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