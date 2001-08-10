Курильчанин лишился автомобиля за вождение в состоянии опьянения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Курильским районным судом Сахалинской области вынесен обвинительный приговор в отношении 30-летнего жителя поселка Лагунное. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, – управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения и подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение.
В ходе судебного заседания установлено, что в марте 2026 года подсудимый, уже имевший ранее административное наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь сел за руль автомобиля «Тойота Сурф» в нетрезвом виде и передвигался на нем по улицам поселка городского типа Южно-Курильск. При остановке сотрудниками дорожно-патрульной службы было проведено освидетельствование, которое показало наличие 0,845 миллиграмма паров этанола на литр выдыхаемого воздуха.
В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов с дополнительным ограничением – лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. Кроме того, автомобиль, использованный при совершении преступления, конфискован и обращен в доход государства. Приговор суда вступил в законную силу.
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