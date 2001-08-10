В Поронайске выпускникам Сахалинского политехнического центра № 3 вручили последние в этом году дипломы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске завершился выпускной сезон – последние в этом году дипломы получили выпускники Сахалинского политехнического центра № 3.

Многие молодые специалисты уже определились с дальнейшим образовательным маршрутом. Так, 11 выпускников планируют продолжить обучение в Сахалинском государственном университете, чтобы получить высшее образование.

В 2026 году СахГУ предусмотрел для абитуриентов 700 бюджетных мест и еще 500 мест на договорной основе. Это дает выпускникам колледжей дополнительные возможности для продолжения обучения и профессионального роста.

Сахалинский политехнический центр № 3 более полувека готовит специалистов для различных отраслей экономики Сахалинской области, а его выпускники ежегодно продолжают обучение и трудовую деятельность как в регионе, так и за его пределами.