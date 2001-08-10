В Поронайске выпускникам Сахалинского политехнического центра № 3 вручили последние в этом году дипломы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Поронайске завершился выпускной сезон – последние в этом году дипломы получили выпускники Сахалинского политехнического центра № 3.
Многие молодые специалисты уже определились с дальнейшим образовательным маршрутом. Так, 11 выпускников планируют продолжить обучение в Сахалинском государственном университете, чтобы получить высшее образование.
В 2026 году СахГУ предусмотрел для абитуриентов 700 бюджетных мест и еще 500 мест на договорной основе. Это дает выпускникам колледжей дополнительные возможности для продолжения обучения и профессионального роста.
Сахалинский политехнический центр № 3 более полувека готовит специалистов для различных отраслей экономики Сахалинской области, а его выпускники ежегодно продолжают обучение и трудовую деятельность как в регионе, так и за его пределами.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:56 30 Июня Российские власти утвердили план по пересмотру скоростных режимов на дорогах
09:20 26 Июня В заливе Анива задержаны браконьеры с гребешком на 3 миллиона рублей
14:30 26 Июня За неделю росгвардейцы Сахалинской области более 80 раз выезжали по сигналу «Тревога»
16:29 26 Июня Библиотекари Сахалинп вышли на улицы с акцией против наркотиков
16:05 5 Июня Сахалинские волонтёры передали подарки детям из центра "Маячок"
08:56 30 Июня Российские власти утвердили план по пересмотру скоростных режимов на дорогах
12:36 23 Июня Сахалинцы и курильчане выбрали территории для благоустройства в 2026 году
16:14 11 Июня На Сахалине полицейские нашли водителя, лихачившего на дорогах
Выбор редакции
- 11:09 Вчера Кадровый центр Сахалина трудоустроил более 6,3 тысячи человек за первое полугодие
- 11:22 1 Июля Шаттловые автобусы до дронопорта "Пушистый" изменят маршрут из-за ремонта дороги
- 10:47 29 Июня На Сахалине прошел вечер юмористических монологов о книгах
- 16:29 26 Июня Библиотекари Сахалинп вышли на улицы с акцией против наркотиков
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?