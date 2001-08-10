В детском саду "Ромашка" в Южно-Сахалинске капитально ремонтируют сети теплоснабжения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр областного центра Сергей Надсадин провел повторное выездное совещание в детском саду № 11 «Ромашка», где выполняется капитальный ремонт сетей теплоснабжения. Глава города заслушал детальные доклады представителей департамента образования, компании-подрядчика и руководства дошкольного учреждения о ходе работ, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.
Подрядная организация зашла на объект 1 июня. Основной объем работ уже выполнен: специалисты смонтировали новые радиаторы и трубопроводы в группах, а также провели замену и опрессовку системы в подвале. Сейчас рабочие завершают монтаж в кабинетах и коридорах. Уже с понедельника планируется начать отделочные восстановительные работы.
Участники рабочей встречи также доложили мэру о планируемых работах по восстановлению асфальтобетонного покрытия территории сада. В рамках текущего ремонта планируется привести в порядок дорожное полотно на входной группе, а также по периметру. Весь комплекс работ планируется завершить до конца лета, чтобы к 1 сентября учреждение было полностью готово к приему детей.
Еще одной темой повестки стала ситуация со скоплением воды в подвальном помещении. Напомним, по поручению мэра к решению вопроса подключились руководство и специалисты «РВК-Сахалин» и департамента городского хозяйства. По итогам предварительных исследований, подтопление происходит из-за нарушения работы ранее проложенной здесь дренажной системы.
– Держим на контроле как ход капитального ремонта, так и другие сопутствующие вопросы. В целом подрядчик со своими задачами справляется, работа идет строго по графику. Что касается водоотведения – здесь важно действовать системно, чтобы точно установить причину и составить четкий план мероприятий. Главная цель – полностью подготовить детский сад к приему детей уже к концу лета, – подвел итог мэр Сергей Надсадин.
Отметим, помимо ремонта инженерных коммуникаций, к 1 сентября в помещениях детского сада заменят мебель – детские кровати и шкафчики для одежды, а также приобретут новое интерактивное оборудование и мягкий инвентарь.
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