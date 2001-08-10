Более 60 домов включено в программу капремонта в Южно-Сахалинске в 2026 году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В этом материале речь пойдет о ходе реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в Южно-Сахалинске. На текущий момент строители уже завершили работы на нескольких объектах и продолжают ремонтировать кровли, фасады и инженерные коммуникации.
В 2026 году в планы областного фонда капитального ремонта многоквартирных домов включено более 60 зданий в областном центре. Подрядные организации взяли высокий темп выполнения задач. На сегодняшний день строительные работы полностью завершены на 15 объектах, расположенных в южной части города. В общей сложности в этом сезоне в Южно-Сахалинске запланировано обновление 22 кровель, 16 фасадов и внутренних инженерных сетей в 29 многоквартирных домах.
Строительный сезон на Сахалине отличается сжатыми сроками, поэтому все наружные работы, связанные с ремонтом кровель и фасадов, стараются проводить в промежутке с мая по октябрь, чтобы максимально задействовать благоприятные погодные условия. При этом замену внутренних инженерных коммуникаций можно выполнять в течение всего года, независимо от сезона, отметил генеральный директор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области Игорь Бондарев.
В администрации Южно-Сахалинска подчеркивают, что при проведении ремонтных мероприятий особый акцент делается не только на соблюдение утвержденных графиков, но и на выстраивание конструктивного взаимодействия с собственниками жилья. Показательным примером такого подхода служит дом № 97 по улице Дружбы в планировочном районе Луговое. Здесь сейчас завершается ремонт фасада с использованием современной системы теплоизоляции. В процессе работ специалисты провели очистку наружных стен, восстановили поврежденные участки, смонтировали утеплитель, а в настоящий момент приступили к нанесению декоративной штукатурки.
Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинскаперед стартом ремонта строители детально представили жильцам все проектные решения и получили одобрение от собственников. Генеральный директор подрядной организации Максим Камелин сообщил, что его компания обладает многолетним опытом в сфере капитального ремонта и старается подходить к каждому объекту добросовестно.
Параллельно ремонтные идут и на других адресах. В частности, капитальный ремонт кровли дома № 1б по улице 2-й Северной вышел на финишную прямую: объект находится на завершающей стадии, и сдача планируется в ближайшие две недели.
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