В ряде домов в Южно-Сахалинска завтра отключат холодную воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Завтра, 2 июля, в связи с устранением аварии на сети водопровода с 9.30 до 14.00 будет отключена подача холодной воды в жилых домах по следующим адресам:

- ул. Байкальская, 2-20;

- ул. Крымская, 5-21.

По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую «РВК-Сахалин» по телефонам: 72-32-40, 49-79-25.