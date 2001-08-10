Сахалинцы освоили линогравюру на неожиданных материалах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Тарасова завершилась летняя серия творческих встреч, посвященных искусству печатной графики. Занятия проходили в рамках работы местной студии «Печатня за углом» и собрали всех, кто интересуется созданием авторских оттисков.
Первый летний месяц в главной библиотеке региона выдался насыщенным для поклонников изобразительного искусства. На протяжении июня здесь организовали цикл из семи мастер-классов по линогравюре. Ведущей и наставником выступила Лариса Бородина — участница всероссийского проекта «Гений места». Она подробно рассказала сахалинцам о техниках высокой печати и продемонстрировала нестандартные подходы в работе над графическими оттисками.
На протяжении всех встреч посетители студии активно пробовали свои силы в экспериментах с фактурами и различными материалами. Участники освоили сразу несколько методов переноса изображения на поверхность и научились самостоятельно изготавливать гравюры и декоративные штампы. Работы создавались не только на бумаге, но и на ткани. При этом в ход шли как профессиональный гомогенный линолеум, так и совсем неожиданные бытовые заготовки, например, линолеум без ворса или самоклеящийся фоамиран.
Программа летнего цикла включала в себя несколько запоминающихся тематических направлений. На занятии под названием «Тайные сады» участники создавали растительные орнаменты и учились аккуратно переносить их на разные основы. Отдельный мастер-класс был посвящен изготовлению гибких печатных форм из фоамирана. Кроме того, организаторы показали процесс работы с безворсовым линолеумом — наглядный пример того, как обычный отделочный материал превращается в основу для полноценной художественной гравюры.
Впрочем, встречи в «Печатне за углом» не ограничивались одной лишь практикой. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, тематические занятия также позволили гостям библиотеки расширить кругозор: они познакомились с историческими аспектами искусства, узнали о происхождении верховой набойки и о том, как в древности появлялись ткани с цветными узорами.
По словам организаторов, у каждого из посетителей мастер-классов находится свой личный интерес в таком творчестве. Одних привлекает процесс разработки эскизов для будущего штампа, других вдохновляет сам этап печати, а третьи рассматривают создание гравюры как эффективный способ релаксации и восстановления эмоционального баланса.
Работа студии графики «Печатня за углом» на этом не завершается — в планах организаторов проведение новых встреч. Желающие присоединиться к творческому процессу и попробовать свои силы на настоящем офортном станке могут записаться по контактному телефону: +7 (4242) 45-25-44.
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