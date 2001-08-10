Жители Южно-Сахалинска считают самыми неоправданно высокими зарплаты депутатов и политиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске провели опрос о том, у кого самые неоправданно высокие зарплаты. Чаще всего жители называли депутатов и политиков, а также директоров. При этом мужчины и женщины ответили по-разному.

Как рассказали ТИА «Острова» в сервисе SuperJob, в опросе приняли участие экономически активные жители Южно-Сахалинска. 21% респондентов заявили, что самые неоправданно высокие зарплаты — у депутатов и политиков. На втором месте оказались директора и руководители, их назвали 12% опрошенных.

Доходы программистов сочли завышенными 10% участников. Столько же голосов набрали государственные служащие.

Среди других профессий жители города упомянули менеджеров (9%), футболистов (7%), риелторов и курьеров (по 4%), блогеров и артистов (по 3%). 2% опрошенных назвали переоцененными доходы банковских работников, еще 2% — юристов.

7% горожан уверены, что любой труд должен хорошо оплачиваться. Еще 10% указали другие профессии: аудиторов, водителей, косметологов, маркетологов, стоматологов, репетиторов, продавцов, экономистов и других. Каждый пятый участник опроса (20%) затруднился с ответом.

Мужчины чаще называли сверхвысокими доходы чиновников, депутатов, менеджеров и директоров. Женщины же чаще указывали футболистов и блогеров. Кроме того, горожанки чаще отмечали, что любая работа должна иметь достойное вознаграждение (10% против 5% у мужчин).

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Опрос проводился с 22 мая по 3 июня 2026 года.