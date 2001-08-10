Аэровокзал Южно-Сахалинска высадил более 3000 цветов ко Дню России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Команда аэровокзала «Южно-Сахалинск» высадила на прилегающей территории более 3 тысяч растений в преддверии Дня России. Сотрудники украсили цветами уличные зоны отдыха, аллеи и пешеходные маршруты. Эта акция по озеленению давно стала доброй традицией предприятия – отмечать главный государственный праздник созданием новых цветочных пространств.

В этом году к проекту присоединились около 200 специалистов из разных служб аэровокзала. Отряды благоустроили скамейки в галерее «Сухой пассажир» и привели в порядок зону на выходе из терминала. В клумбы высадили яркие однолетники – несколько сортов бегонии, цинерарию и плющевидную будру. Из многолетних растений выбрали хосту. Все эти цветы устойчивы к перепадам температур, любят влагу и не требуют сложного ухода, зато распускаются очень пышно. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе аэровокзала, растения будут радовать пассажиров не только в День России, но и весь летний сезон.

Ухаживать за цветочным садом в летний период будут сами сотрудники аэровокзала вместе с подрядчиками. Они станут удобрять, поливать и подрезать растения. Генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец отметил, что команда отмечает праздник душевно и с большой любовью, а акция помогает коллегам лучше узнать друг друга, общаться и вместе создавать прекрасные цветочные оазисы для пассажиров. Он подчеркнул – это лучший созидательный формат празднования, приносящий пользу многим. Аэровокзальный комплекс проводит цветочную акцию ко Дню России уже четвёртый год, а также регулярно организует субботники и экологические выезды – ближайший из них запланирован на сентябрь.