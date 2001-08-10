Иностранцы больше не смогут приобрести у

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аэрофлот увеличивает доступность «плоских» тарифов для граждан России: с 15 июня 2026 года билеты по фиксированным тарифам экономического класса смогут приобретать только россияне, рассказали ТИА "Острова" в авиакомпании.

Ранее билеты по «плоским» тарифам могли приобретать, в том числе, иностранные граждане, путешествующие по внутрироссийским маршрутам. Учитывая высокий спрос и социальную значимость данной программы, Аэрофлот принял решение распространить ее действие только на граждан России. Для иностранных граждан доступны билеты по коммерческим тарифам, действующим на данных направлениях.

«Плоские» тарифы — это социальная инициатива крупнейшего российского авиаперевозчика, которая реализуется с 2014 года. Цены на такие билеты существенно ниже себестоимости, не зависят от даты вылета. В настоящий момент билеты по «плоским» тарифам реализуются на маршрутах между Москвой и девятью городами Дальнего Востока (Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Якутск, Благовещенск, Анадырь, Улан-Удэ), а также на рейсах между Москвой и Калининградом.

По статистике Аэрофлота, в 2025 году на дальневосточных направлениях по «плоскому» тарифу путешествовало 1,5 млн пассажиров. Между Москвой и Калининградом тарифом в прошлом году воспользовались более 831 тыс. человек.