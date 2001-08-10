Почти 1500 компаний Сахалинской области участвуют во Всероссийском опросе работодателей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине продолжается Всероссийский опрос работодателей, цель которого - сформировать прогноз кадровой потребности экономики на ближайшие семь лет. К настоящему моменту к нему уже присоединились почти 1,5 тысячи региональных компаний.
Как Сведения, которые предоставляют островные предприятия, в дальнейшем помогут точнее определить, какие специалисты потребуются экономике области рассказали ТИА «Острова» в региональном Кадровом центре, анкетирование проходит на цифровой платформе ВНИИ труда Минтруда России. Сведения, которые предоставляют островные предприятия, в дальнейшем помогут точнее определить, какие специалисты потребуются экономике области в ближайшие годы. Для сравнения: в прошлом году в опросе приняли участие 1798 местных компаний.
Полученные результаты лягут в основу корректировки планов приёма в местные вузы и колледжи. На их основании также будут определять количество бюджетных мест и направления подготовки кадров для востребованных отраслей.
Директор регионального Кадрового центра Елена Савельева подчеркнула, что для области этот опрос не является формальностью, а служит основой кадрового планирования на несколько лет вперёд. По её словам, итоги помогут понять, какие профессии будут востребованы в Сахалинской области в период с 2027 по 2033 год, и заранее выстроить систему подготовки специалистов под реальные запросы работодателей. Для самого Кадрового центра это также важный ориентир: специалисты смогут точнее консультировать соискателей, предлагать им актуальные направления обучения и помогать людям выбирать профессии, за которыми действительно есть будущее.
Анкетирование проводится ежегодно в рамках нового национального проекта «Кадры». Его основная задача — помочь системе образования точнее подстраивать программы подготовки специалистов под запросы бизнеса. Заполнить анкету работодатели могут самостоятельно на цифровой платформе ВНИИ труда до 15 июня. Получить консультацию по участию в опросе можно по телефону: +7 (4242) 67-25-95.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:28 Сегодня На Сахалине сбили ребенка, выбежавшего на дорогу
10:11 Сегодня Минтруд: страховые пенсии, включая выплаты многодетным матерям, будут назначать без заявлений граждан
10:45 Сегодня За сутки на Сахалине камеры зафиксировали более 2,5 тысяч нарушений ПДД
11:00 Сегодня На Сахалине подвели результаты фотоконкурса "Русские места в Китае"
16:05 5 Июня Сахалинские волонтёры передали подарки детям из центра "Маячок"
17:16 4 Июня Подросток на Сахалине разбил камнем стекло и угнал автомобиль
13:21 5 Июня Из-за повреждения на сетях в районе ул. Колодезной в Южно-Сахалинске ограничат водоснабжение
09:40 5 Июня Сотрудники автоинспекции пресекли 155 нарушений ПДД на Сахалине за сутки
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:05 5 Июня Сахалинские волонтёры передали подарки детям из центра "Маячок"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
12:33 13 Мая Житель Сахалина за государственную измену отправится в колонию на 17 лет
Выбор редакции
- 11:00 Сегодня На Сахалине подвели результаты фотоконкурса "Русские места в Китае"
- 10:55 9 Июня Сахалинские чир-спортсменки завоевали серебро в Новосибирске и бронзу в Самаре
- 09:57 8 Июня В Южно-Сахалинске представили расширенное переиздание книги «Маяки Сахалина и Курильских островов»
- 12:16 5 Июня Сахалинский каратист Константин Коковуров завоевал бронзу чемпионата Европы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?