Тихоокеанское
информационное агентство
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12:52, | Новости общества Сахалина и Курил

Почти 1500 компаний Сахалинской области участвуют во Всероссийском опросе работодателей

Почти 1500 компаний Сахалинской области участвуют во Всероссийском опросе работодателей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине продолжается Всероссийский опрос работодателей, цель которого - сформировать прогноз кадровой потребности экономики на ближайшие семь лет. К настоящему моменту к нему уже присоединились почти 1,5 тысячи региональных компаний.

Как Сведения, которые предоставляют островные предприятия, в дальнейшем помогут точнее определить, какие специалисты потребуются экономике области рассказали ТИА «Острова» в региональном Кадровом центре, анкетирование проходит на цифровой платформе ВНИИ труда Минтруда России. Сведения, которые предоставляют островные предприятия, в дальнейшем помогут точнее определить, какие специалисты потребуются экономике области в ближайшие годы. Для сравнения: в прошлом году в опросе приняли участие 1798 местных компаний.

Полученные результаты лягут в основу корректировки планов приёма в местные вузы и колледжи. На их основании также будут определять количество бюджетных мест и направления подготовки кадров для востребованных отраслей.

Директор регионального Кадрового центра Елена Савельева подчеркнула, что для области этот опрос не является формальностью, а служит основой кадрового планирования на несколько лет вперёд. По её словам, итоги помогут понять, какие профессии будут востребованы в Сахалинской области в период с 2027 по 2033 год, и заранее выстроить систему подготовки специалистов под реальные запросы работодателей. Для самого Кадрового центра это также важный ориентир: специалисты смогут точнее консультировать соискателей, предлагать им актуальные направления обучения и помогать людям выбирать профессии, за которыми действительно есть будущее.

Анкетирование проводится ежегодно в рамках нового национального проекта «Кадры». Его основная задача — помочь системе образования точнее подстраивать программы подготовки специалистов под запросы бизнеса. Заполнить анкету работодатели могут самостоятельно на цифровой платформе ВНИИ труда до 15 июня. Получить консультацию по участию в опросе можно по телефону: +7 (4242) 67-25-95.

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