Почти 1500 компаний Сахалинской области участвуют во Всероссийском опросе работодателей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине продолжается Всероссийский опрос работодателей, цель которого - сформировать прогноз кадровой потребности экономики на ближайшие семь лет. К настоящему моменту к нему уже присоединились почти 1,5 тысячи региональных компаний.

Как Сведения, которые предоставляют островные предприятия, в дальнейшем помогут точнее определить, какие специалисты потребуются экономике области рассказали ТИА «Острова» в региональном Кадровом центре, анкетирование проходит на цифровой платформе ВНИИ труда Минтруда России. Сведения, которые предоставляют островные предприятия, в дальнейшем помогут точнее определить, какие специалисты потребуются экономике области в ближайшие годы. Для сравнения: в прошлом году в опросе приняли участие 1798 местных компаний.

Полученные результаты лягут в основу корректировки планов приёма в местные вузы и колледжи. На их основании также будут определять количество бюджетных мест и направления подготовки кадров для востребованных отраслей.

Директор регионального Кадрового центра Елена Савельева подчеркнула, что для области этот опрос не является формальностью, а служит основой кадрового планирования на несколько лет вперёд. По её словам, итоги помогут понять, какие профессии будут востребованы в Сахалинской области в период с 2027 по 2033 год, и заранее выстроить систему подготовки специалистов под реальные запросы работодателей. Для самого Кадрового центра это также важный ориентир: специалисты смогут точнее консультировать соискателей, предлагать им актуальные направления обучения и помогать людям выбирать профессии, за которыми действительно есть будущее.

Анкетирование проводится ежегодно в рамках нового национального проекта «Кадры». Его основная задача — помочь системе образования точнее подстраивать программы подготовки специалистов под запросы бизнеса. Заполнить анкету работодатели могут самостоятельно на цифровой платформе ВНИИ труда до 15 июня. Получить консультацию по участию в опросе можно по телефону: +7 (4242) 67-25-95.