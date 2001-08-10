Тихоокеанское
информационное агентство
11 Июня 2026
Сейчас 23:13
71,79|83,08
На Сахалине полицейские нашли водителя, лихачившего на дорогах
12:06, | Новости общества Сахалина и Курил

ВТБ направит 1 млрд рублей на восстановление панорамы "Оборона Севастополя"

ВТБ направит 1 млрд рублей на восстановление панорамы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ выделит средства для восстановления панорамы «Оборона Севастополя», пострадавшей в результате атаки на город. Общая сумма поддержки составит 1 млрд рублей.

«Панорама обороны Севастополя – символ мужества и стойкости русского человека. Мы знаем о событиях Крымской войны 1854-1855 годов из учебников истории, мы видим её глазами первого русского военного корреспондента - Льва Толстого - в его «Севастопольских рассказах». Панорама была разрушена нацистами в годы Великой Отечественной, когда Севастополь держал новую оборону. Но город возродился из руин. Была восстановлена и панорама. Она будет восстановлена и сейчас. Мы со своей стороны обязательно поможем в этом. Мы приняли решение выделить на восстановление панорамы 1 млрд рублей», – сказал Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?