ВТБ направит 1 млрд рублей на восстановление панорамы "Оборона Севастополя"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ выделит средства для восстановления панорамы «Оборона Севастополя», пострадавшей в результате атаки на город. Общая сумма поддержки составит 1 млрд рублей.
«Панорама обороны Севастополя – символ мужества и стойкости русского человека. Мы знаем о событиях Крымской войны 1854-1855 годов из учебников истории, мы видим её глазами первого русского военного корреспондента - Льва Толстого - в его «Севастопольских рассказах». Панорама была разрушена нацистами в годы Великой Отечественной, когда Севастополь держал новую оборону. Но город возродился из руин. Была восстановлена и панорама. Она будет восстановлена и сейчас. Мы со своей стороны обязательно поможем в этом. Мы приняли решение выделить на восстановление панорамы 1 млрд рублей», – сказал Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ.
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