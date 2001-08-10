Сахалинский зоопарк подготовил праздничную программу на ближайшие выходные
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Впереди длинные выходные, и Сахалинский зооботанический парк приглашает посетителей на насыщенную праздничную программу. Мероприятия пройдут 12, 13 и 14 июня, участие в них доступно по обычному входному билету.
Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинского зооботанического парка, 12 июня с 13:00 до 15:00 перед экспозицией «Приматы» состоится большая интерактивная программа «Сокровища России: от Медведя до Орла». Для гостей организуют командные квесты, народные игры, творческие мастерские и викторины о России. Детям и взрослым расскажут, почему медведь стал символом страны, орёл — хранителем государственных границ, а также какие ещё животные считаются «русскими» и как они отражают характер народа.
В тот же день в 15:00 у вольера медведей пройдёт показательное кормление. В зоопарке живут два бурых медведя — самец Ваня и молодая самка Юля. Сотрудники объяснят, чем питается хозяин тайги, чем занимается летом и как готовится к зиме. Посетители также узнают, чем отличаются диета и поведение животных на воле и в условиях зоопарка.
На 13 июня запланировано сразу три события. В 13:00 у главного входа, перед экспозицией «Приматы», стартует квест «Миссия: биоразнообразие». Сюжет игры таков: на Земле один за другим начинают исчезать виды, кто-то взломал «банк природы», и игрокам предстоит восстановить баланс. Маршрут состоит из пяти станций, разбросанных по территории парка, проходить его можно семейной командой или классом.
В 14:00 там же начнётся лекция «Миссия сохранения в зоопарке». Это просветительская встреча о современной роли зоопарков в охране живой природы. Как отмечают организаторы, люди привыкли воспринимать зоопарк как место семейного отдыха, однако за стёклами вольеров скрывается серьёзная научная и природоохранная работа. Сотрудники расскажут, как и зачем зоопарки спасают исчезающие виды, возвращают животных в дикую природу и поддерживают генетическое разнообразие планеты.
В 15:00 на экспозиции «Экзотариум» покажут кормление дальневосточной черепахи, которую также называют «мягкотелой». Специалисты объяснят, за что рептилия получила такое имя и где её можно встретить в природе. В конце мероприятия гости смогут задать вопросы киперам.
14 июня в 15:00 на экспозиции «Аквариумы» пройдёт показательное кормление аквариумных рыб. Посетителей ждёт красочная «подводная» экскурсия без необходимости мочить ноги. Гостям представят обитателей аквариумов, расскажут об их естественной среде обитания, рационе и особенностях соседства друг с другом.
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