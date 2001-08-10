Более 300 жителей Сахалинской области нашли работу после социальной адаптации в Кадровом центре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

После прохождения социальной адаптации трудоустроились 312 сахалинцев и курильчан. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда работу нашли 259 человек, рассказали ТИА «Острова» в региональном кадровом центре.

Жители региона устроились администраторами, бухгалтерами, специалистами по кадрам, делопроизводителями, менеджерами по работе с клиентами, воспитателями, поварами, водителями и специалистами в сфере торговли и обслуживания.

«Социальная адаптация помогает человеку подготовиться к выходу на рынок труда и увереннее пройти путь к работе. Карьерные консультанты помогают снять психологические барьеры, подготовиться к собеседованию, развить навыки самопрезентации и легче войти в новый коллектив. Эта мера особенно востребована среди женщин, людей с инвалидностью и участников СВО, которым нужен более внимательный и индивидуальный подход», — отметила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.

Право на получение меры поддержки имеют безработные и ищущие работу граждане.

Узнать подробности или записаться на консультацию можно в любом филиале регионального Кадрового центра.