Более 300 жителей Сахалинской области нашли работу после социальной адаптации в Кадровом центре
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
После прохождения социальной адаптации трудоустроились 312 сахалинцев и курильчан. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда работу нашли 259 человек, рассказали ТИА «Острова» в региональном кадровом центре.
Жители региона устроились администраторами, бухгалтерами, специалистами по кадрам, делопроизводителями, менеджерами по работе с клиентами, воспитателями, поварами, водителями и специалистами в сфере торговли и обслуживания.
«Социальная адаптация помогает человеку подготовиться к выходу на рынок труда и увереннее пройти путь к работе. Карьерные консультанты помогают снять психологические барьеры, подготовиться к собеседованию, развить навыки самопрезентации и легче войти в новый коллектив. Эта мера особенно востребована среди женщин, людей с инвалидностью и участников СВО, которым нужен более внимательный и индивидуальный подход», — отметила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.
Право на получение меры поддержки имеют безработные и ищущие работу граждане.
Узнать подробности или записаться на консультацию можно в любом филиале регионального Кадрового центра.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
07:40 Сегодня Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 у восточного побережья Итурупа
09:00 Сегодня Депутат Госдумы предлагает навсегда сделать 31 декабря выходным днем
10:16 Сегодня Сахалинку обвиняют в нападении на полицейских
10:08 Сегодня Почти сто нарушений ПДД пресекла за сутки сахалинские автоинспекторы
16:05 5 Июня Сахалинские волонтёры передали подарки детям из центра "Маячок"
11:12 3 Июня Из аэровокзала Южно-Сахалинска за 20 минут эвакуировали порядка 400 человек
17:16 4 Июня Подросток на Сахалине разбил камнем стекло и угнал автомобиль
13:21 5 Июня Из-за повреждения на сетях в районе ул. Колодезной в Южно-Сахалинске ограничат водоснабжение
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:05 5 Июня Сахалинские волонтёры передали подарки детям из центра "Маячок"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
12:33 13 Мая Житель Сахалина за государственную измену отправится в колонию на 17 лет
Выбор редакции
- 10:55 Вчера Сахалинские чир-спортсменки завоевали серебро в Новосибирске и бронзу в Самаре
- 09:57 8 Июня В Южно-Сахалинске представили расширенное переиздание книги «Маяки Сахалина и Курильских островов»
- 12:16 5 Июня Сахалинский каратист Константин Коковуров завоевал бронзу чемпионата Европы
- 12:09 4 Июня На Сахалине открыли выставку редких книг к 160-летию словаря Даля
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?