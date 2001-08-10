Каждый седьмой житель Южно-Сахалинска негативно относится к испытательному сроку при трудоустройстве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске выяснили, как горожане относятся к испытательному сроку при трудоустройстве. Большинство опрошенных воспринимают его позитивно или нейтрально, однако 14% жителей высказались резко отрицательно.

С 25 мая по 2 июня 2026 года сервис SuperJob, специализирующийся на поиске работы и подборе персонала, провел опрос среди экономически активного населения областной столицы. Результаты исследования показали неоднородное отношение горожан к этой HR-практике.

Выяснилось, что 47% респондентов относятся к испытательному сроку совершенно спокойно, а 34% — с пониманием. При этом доля тех, кому данная процедура неприятна, составила 14%.

Аналитики отметили, что гендерных различий в этом вопросе практически нет. Среди мужчин спокойствие или понимание выражают 82%, среди женщин — 79%. Негативно настроены одинаково — по 14% от обеих групп.

Наиболее категоричными оказались опрошенные в возрасте от 35 до 45 лет. В этой возрастной группе доля отрицательно относящихся к испытательному сроку достигла 18%.

Уровень образования также влияет на восприятие: обладатели среднего профессионального образования раздражаются чаще (16%), чем выпускники вузов (12%).

Среди горожан с ежемесячным доходом от 150 тысяч рублей наблюдается поляризация мнений. Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинской полиции, ссылаясь на данные опроса, в этой группе оказалось больше как тех, кто настроен к испытательному сроку спокойно (53%), так и тех, кто относится к нему отрицательно (18%) по сравнению с другими категориями населения.

Существенную роль играет личный опыт. Те, кому уже приходилось трудоустраиваться с испытательным сроком, реагируют значительно спокойнее — 48% против 34% среди тех, кто через такие испытания не проходил. При этом негатива больше у не имеющих подобного опыта: 16% против 13% среди тех, кто знаком с этой практикой лично.