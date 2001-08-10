Почта России напоминает, как абитуриенту отправить документы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В средних специальных и высших учебных заведениях России 20 июня стартует приёмная кампания. Выпускники школ могут отправить документы для поступления в колледж, техникум или вуз в любом почтовом отделении страны. Почта России знакомит с сервисами компании, которые помогут абитуриентам легко и просто оформить свои отправления.
Самый быстрый способ отправки документов в учебные заведения — экспресс-отправление. Почтовый курьер приедет к дому или в офис, поможет упаковать EMS-отправление и на месте примет оплату.
Также отправить документы для поступления в выбранное учебное заведение можно заказным письмом или бандеролью с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении. Сотрудники Почты России помогут правильно оформить отправку, а также выдадут квитанцию, в которой указан трек-номер отправления. По нему отправитель сможет отследить путь письма или бандероли на сайте или в мобильном приложении Почты России.
Ещё один удобный почтовый сервис — предоплаченное отправление. С его помощью выпускники школ на сайте или в мобильном приложении Почты России смогут самостоятельно оформить и оплатить отправление, а потом сдать его оператору в почтовом отделении без очереди.
Важно правильно заполнить адресные строки, в том числе указать корректный индекс места назначения. Необходимо сохранить квитанцию, которую выдадут в почтовом отделении. В ней указан трек-номер для отслеживания письма на сайте или в мобильном приложении Почты России.
Чтобы подать документы дистанционно через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг, необходимо сначала оформить и подтвердить учётную запись. Это можно сделать в почтовых отделениях, расположенных в том числе в сельской местности.
Абитуриенты могут выбрать до пяти вузов и до пяти направлений в каждом. До 25 июля нужно предоставить документы поступающим только по итогам ЕГЭ. Если в учебном заведении предусмотрены внутренние вступительные испытания, сроки подачи документов могут отличаться — их необходимо уточнять в приёмной комиссии.
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