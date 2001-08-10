Сахалинцу вручили Знак отличия ордена Святого Георгия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За проявленные мужество и высочайший профессионализм гвардии старший сержант Алексей Бушин с Сахалина удостоен Знака отличия ордена Святого Георгия - Георгиевского Креста IV степени. О достижении нашего земляка сообщили в Восточном военном округе, пишет astv.ru.

- Гвардии старший сержант Бушин Алексей - настоящий мастер артиллерийского боя. Долгое время, командуя артиллерийским орудием, он действует как истинный воин-профессионал: в кратчайшие сроки оборудует огневые позиции, виртуозно обслуживает технику и с хирургической точностью уничтожает живую силу, укрепления и технику врага, даже под непрерывным огнём противника и под атаками ударных беспилотников, FPV-дронов. Благодаря его высочайшим знаниям и мастерству вверенное ему орудие всегда работает безотказно, - рассказали там.

В декабре 2025 года Алексей Бушин с блеском выполнил боевую задачу: в ходе слаженной работы из гаубицы, применяя высокоточные снаряды "Краснополь" и умело используя оборудование вместе с опера­торами БПЛА, сахалинец обнаружил и уничтожил опорный пункт противника. Этот удар проложил дорогу пилотам FPV-дронов, которые окончательно разгромили врага, добавили в пресс-службе ВВО.