МТС запустит на Сахалине и Курилах российские базовые станции "ИРТЕЯ"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – Компания МТС установит к 2027 году на своей сети в Сахалинской области отечественные базовые станции «ИРТЕЯ». Новая партия оборудования российского вендора обладает расширенным функционалом и поддерживает все действующие в стране частотные диапазоны. Общее количество базовых станций в 76 регионах России до конца 2026 года достигнет 3800 единиц.
Базовые станции «ИРТЕЯ» российского производства появятся в 2026 году в большинстве районов Сахалинской области: Долинском, Корсаковском, Холмском, Охинском, Макаровском, Анивском, Томаринском, Углегорском, Тымовском, Невельском, а также в Южно-Сахалинске. В 2027 году российское оборудование выйдет в эфир на Курилах – в Курильском, Северо-Курильском и Южно-Курильском районах.
В 2025 году МТС запустила на своей сети первую промышленную партию из 200 российских базовых станций (БС) «ИРТЕЯ». В том числе, более 30 таких БС вышли в эфир в пяти дальневосточных регионах - в Бурятии, Амурской области, Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. К началу 2026 года в регионах установлена вторая партия из 1000 базовых станций этого производителя с поддержкой дополнительных диапазонов B1 (2100 МГц) и B7 (2600 МГц). Как результат, на сегодня в 58 регионах в общей сложности работают 1200 базовых станций «ИРТЕЯ».
Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в коммерческую эксплуатацию отечественных базовых станций. Оператор и телеком-вендор тесно сотрудничают в рамках форвардного контракта. По условиям контракта «ИРТЕЯ» к 2030 году поставит МТС 20 тысяч базовых станций.
Базовые станции выпуска 2026 года созданы на обновленной платформе радиомодуля. Устанавливаемое МТС оборудование может работать в диапазонах LTE и GSM. Функционал включает в себя передачу голоса в LTE (VoLTE), интеграцию с современными системами управления сетью и возможность совместного использования инфраструктуры радиодоступа несколькими операторами.
«Сахалинская область – один из самых цифровизированных регионов России. Несмотря на островное положение и сложную логистику, в регионе активно строится технологический суверенитет и развиваются самые современные цифровые сервисы. Установка оборудования российского телеком-вендора - знаковый этап в развитии отрасли. Важно и то, что современное оборудование российского производства появится в небольших населенных пунктах островного региона, что позволяет эффективнее развивать программы по устранению цифрового неравенства», – отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
О компании «ИРТЕЯ»
ООО «ИРТЕЯ» - российский разработчик оборудования и программного обеспечения для мобильных сетей LTE/5G и GSM. Базовая станция «ИРТЕЯ» разработана в рамках дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи» при государственном софинансировании. Это полностью отечественное решение операторского класса, которое производится в России. 50% акций «ИРТЕЯ» принадлежит ПАО «МТС». Ключевая задача компании - предложить операторам стабильное и приемлемое по стоимости решение, сопоставимое по характеристикам с иностранными продуктами. Решение «ИРТЕЯ» поддерживает международные открытые стандарты и архитектуру Open RAN, что расширяет возможности выхода на внешние рынки.
