В Южно-Сахалинске начали поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны

Первые праздничные мини-парады состоялись в честь двух ветеранов из областной столицы: 99-летнего Вячеслава Васильевича Гаврилова и Василия Николаевича Андреева, которому 9 мая исполнится 96 лет.

Под звуки духового оркестра и торжественный марш роты почётного караула во дворах ветеранов звучали любимые песни военных лет в исполнении артистов ансамбля современной народной песни «Русский терем».

- Спасибо, что помните о нас. 9 мая — это особенный праздник для всех. Когда бы на Россию ни нападали недруги, мы всегда побеждали. Такой мы народ — в трудную минуту всегда сплачиваемся, - отметил ветеран Великой Отечественной войны Василий Андреев.

Мини-парады стали доброй традицией для Южно-Сахалинска и проводятся ежегодно. Организаторами выступают военнослужащие 68-го гвардейского армейского корпуса, общественники и волонтёры. К поздравлениям также присоединяются воспитанники военно-спортивного клуба «Десантник», представители регионального штаба «Бессмертного полка России».

Сейчас в Южно-Сахалинске проживают 5 участников Великой Отечественной войны, 2 жителя блокадного Ленинграда, 54 труженика тыла и 16 бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей. Администрация города оказывает им всестороннюю поддержку, включая социальные выплаты и льготы.