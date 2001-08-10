В Южно-Сахалинске на 9 мая усилят меры безопасности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в День Победы усилят меры безопасности на праздничных мероприятиях. Доступ зрителей к местам проведения военного парада, шествия «Бессмертного полка» и вечерней программы ограничат рамками металлодетекторов – попасть на площадки можно будет только через специальные контрольно-пропускные пункты.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, для входа на военный парад организаторы установят пункты досмотра на Коммунистическом проспекте у городского бассейна, на Тихоокеанской улице возле дома № 2 и с западной стороны площади Победы. На вечернюю программу горожане смогут пройти на площадь Победы через КПП с южной и северной сторон площади по улице Горького, а также с западной стороны проспекта Победы.

На территорию мероприятий запретят проносить любое оружие, включая его копии, а также колющие и режущие предметы. Под запрет попадут аэрозольные баллончики, огнеопасные и пиротехнические вещества, воспламеняющиеся жидкости и любые жидкости вообще, в том числе алкоголь. Также нельзя будет прийти с беспилотными летательными аппаратами и профессиональным оборудованием для фото- и видеосъёмки – его оставят только для аккредитованных журналистов. Полный список запрещённых предметов опубликовало УМВД России по Сахалинской области на своём официальном сайте.

Организаторы не пустят на площадки с животными, велосипедами и самокатами. Горожанам настоятельно советуют по возможности не брать с собой детские коляски – людей ожидается очень много. Жителям и гостям Южно-Сахалинска рекомендуют убрать из одежды и ручной клади лишние металлические предметы, чтобы не задерживать очередь на рамках. Людей с ограниченными возможностями здоровья просят приезжать на мероприятия заранее. Администрация города призывает всех с пониманием отнестись к мерам безопасности и проявлять бдительность. Если кто-то обнаружит оставленные вещи или подозрительные предметы, нужно сразу сообщить дежурным полицейским или позвонить по номеру 112.