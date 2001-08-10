В Южно-Сахалинске 6 мая ограничат движение
16:01, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Ремонт улицы Железнодорожной в Южно-Сахалинске завершат к завтрашнему дню

В Южно-Сахалинске дорожные службы заканчивают ремонт участка улицы Железнодорожной. Рабочие обновляют асфальтовое покрытие от поворота к заводу имени Федотова до перекрёстка с улицей Воздушной и планируют полностью завершить ремонт «большими картами» уже завтра.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, на этом отрезке специалисты сначала отфрезеровали верхний слой старого покрытия. Сейчас они укладывают свежую асфальтобетонную смесь. Ремонт не парализует движение транспорта – подрядчики организовали работы без полного перекрытия улицы, по полосам, чтобы сохранить пропускную способность дороги.

Заместитель директора департамента Евгений Кулик пояснил, что график ремонта составляют на основе дорожного мониторинга и с учётом обращений горожан. Следующий этап – ремонт примыкающего участка Железнодорожной, а именно перекрёстка с мостом. Сроки начала этих работ зависят от погоды.

Губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу привести в порядок дороги во всех муниципалитетах к началу лета. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поручил дорожным службам уложиться в эти сроки. Подрядчики устраняют мелкие дефекты и восстанавливают покрытие «большими картами». Плановый ремонт дорог продолжится всё лето.

