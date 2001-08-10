Китайские врачи провели мастер-классы по массажу в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Делегация специалистов из китайского города Хэйхэ посетила Южно-Сахалинск – медики провели мастер-классы по традиционным оздоровительным техникам и сеансы лечебного массажа для пациентов и спортсменов в санатории «Синегорские минеральные воды».

Визит приурочили к региональному этапу чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс», где гости из Поднебесной выступили в качестве почётных участников.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска, международный диалог стал возможен благодаря соглашению о сотрудничестве между Городской больницей китайской традиционной медицины города Хэйхэ и Тихоокеанским государственным медицинским университетом, филиал которого работает в островной столице; документ стороны подписали в 2025 году.

Китайские специалисты приняли участие в чемпионате «Абилимпикс», где люди с разными возможностями здоровья соревновались в компетенции «Массажист». Присутствие гостей придало мероприятию международный характер и позволило российским коллегам ознакомиться с передовыми подходами в подготовке специалистов из КНР.

На площадке Сахалинского базового медицинского колледжа китайские врачи представили свои уникальные методики по восстановлению и укреплению здоровья, а также обсудили с россиянами современные подходы к реабилитации.

Директор колледжа Алексей Швец подчеркнул – прием делегации из Китая дает ценные возможности для развития студентов и преподавателей, обогащая профессиональную практику.

В мероприятиях также участвовали представители Тихоокеанского государственного медицинского университета. Юлия Заяц, директор факультета среднего профессионального образования, отметила – диалог с китайскими коллегами позволяет взглянуть на привычные методики под новым углом и расширить горизонты. Она добавила, что современные оздоровительные практики играют ключевую роль в диагностике, реабилитации и восстановлении здоровья взрослых, детей и пациентов с различными заболеваниями.

Гости из Хэйхэ провели мастер-классы для сотрудников санатория «Синегорские минеральные воды» и сеансы лечебного массажа для пациентов и спортсменов, проходящих там лечение. Доу Манью, начальник отдела по связям с общественностью Городской больницы китайской традиционной медицины города Хэйхэ, заявил – китайская сторона рада поделиться лучшими практиками, доказавшими свою эффективность в улучшении качества жизни пациентов.

Китайские специалисты высоко оценили уровень организации «Абилимпикса» и реабилитационные мероприятия санатория с применением методов лечебного массажа. Стороны достигли договоренностей о продолжении сотрудничества и обмена опытом.