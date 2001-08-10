Китайские врачи провели мастер-классы по массажу в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Делегация специалистов из китайского города Хэйхэ посетила Южно-Сахалинск – медики провели мастер-классы по традиционным оздоровительным техникам и сеансы лечебного массажа для пациентов и спортсменов в санатории «Синегорские минеральные воды».
Визит приурочили к региональному этапу чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс», где гости из Поднебесной выступили в качестве почётных участников.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска, международный диалог стал возможен благодаря соглашению о сотрудничестве между Городской больницей китайской традиционной медицины города Хэйхэ и Тихоокеанским государственным медицинским университетом, филиал которого работает в островной столице; документ стороны подписали в 2025 году.
Китайские специалисты приняли участие в чемпионате «Абилимпикс», где люди с разными возможностями здоровья соревновались в компетенции «Массажист». Присутствие гостей придало мероприятию международный характер и позволило российским коллегам ознакомиться с передовыми подходами в подготовке специалистов из КНР.
На площадке Сахалинского базового медицинского колледжа китайские врачи представили свои уникальные методики по восстановлению и укреплению здоровья, а также обсудили с россиянами современные подходы к реабилитации.
Директор колледжа Алексей Швец подчеркнул – прием делегации из Китая дает ценные возможности для развития студентов и преподавателей, обогащая профессиональную практику.
В мероприятиях также участвовали представители Тихоокеанского государственного медицинского университета. Юлия Заяц, директор факультета среднего профессионального образования, отметила – диалог с китайскими коллегами позволяет взглянуть на привычные методики под новым углом и расширить горизонты. Она добавила, что современные оздоровительные практики играют ключевую роль в диагностике, реабилитации и восстановлении здоровья взрослых, детей и пациентов с различными заболеваниями.
Гости из Хэйхэ провели мастер-классы для сотрудников санатория «Синегорские минеральные воды» и сеансы лечебного массажа для пациентов и спортсменов, проходящих там лечение. Доу Манью, начальник отдела по связям с общественностью Городской больницы китайской традиционной медицины города Хэйхэ, заявил – китайская сторона рада поделиться лучшими практиками, доказавшими свою эффективность в улучшении качества жизни пациентов.
Китайские специалисты высоко оценили уровень организации «Абилимпикса» и реабилитационные мероприятия санатория с применением методов лечебного массажа. Стороны достигли договоренностей о продолжении сотрудничества и обмена опытом.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:55 Сегодня В Приморье автомобиль с водителем унесла река
09:40 Сегодня Госавтоинспекторы Сахалина задержали 6 пьяных водителей и пресекли 135 нарушений за сутки
09:56 Сегодня Сахалинский историк раскрыл малоизвестные факты об освобождении Европы
09:59 Сегодня В Корсаковском районе водитель Toyota Wish сбил 8-летнего школьника на «зебре»
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
13:11 28 Апреля Более 28 тысяч жителей Южно-Сахалинска вышли на субботники в апреле 2026 года
16:06 28 Апреля В Южно-Сахалинске волонтеры раздали 500 георгиевских лент
12:16 30 Апреля На Сахалине проходит акция "Всё для фронта! Всё для победы!"
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
Выбор редакции
- 09:56 Сегодня Сахалинский историк раскрыл малоизвестные факты об освобождении Европы
- 09:03 Вчера Сахалинской областной библиотеке присвоено имя Николая Тарасова
- 12:16 30 Апреля На Сахалине проходит акция "Всё для фронта! Всё для победы!"
- 09:53 30 Апреля Сахалинские саватисты привезли пять медалей с чемпионата России
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?