На Сахалине прошел конкурс чтецов о войне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В литературно-художественном музее книги А. П. Чехова на Сахалине прошел конкурс чтецов «О подвигах и героизме!» – участники от пяти до семидесяти лет читали стихи о войне, подвигах советских солдат и любви к Родине. Почетным гостем мероприятия стал ветеран Великой Отечественной войны Василий Николаевич Андреев. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, конкурс посвятили 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Организаторы не ограничивали возраст конкурсантов – самому маленькому участнику исполнилось всего пять лет, а самому старшему уже перевалило за семьдесят. В мероприятии приняли участие дети участников специальной военной операции, представители старшего поколения и военнослужащие гвардейского армейского корпуса ВВО. Каждый чтец вложил в выступление частичку души, в каждом чтении звучала гордость и благодарность героям.

Члены жюри оценивали выразительность чтения, артистизм и эмоциональность участников. Пока судьи совещались и подсчитывали баллы, для гостей и конкурсантов выступили юные сахалинские артисты. Все победители и участники получили грамоты и подарки. Главная задача конкурса – патриотическое воспитание детей, формирование положительного отношения к истории Родины, ветеранам войны и труженикам тыла.