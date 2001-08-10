Жители Сахалина с начала года сдали на переработку 25 тонн отходов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За четыре месяца 2026 года южно-сахалинский Вторпункт принял более 25 тонн вторсырья, а количество экологически осознанных граждан выросло на 218 человек – общее число зарегистрированных пользователей достигло 1861. Именно динамика роста массы материалов и переход разовых визитов в регулярные сдачи говорит о том, что раздельный сбор отходов входит в привычку у жителей областного центра. Как рассказали ТИА «Острова» в АО «Управление по обращению с отходами», всего с начала года посетители пункта приема совершили более 14,3 тысячи операций.
Специалисты регионального оператора по обращению с отходами подвели итоги работы Вторпункта, созданного в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие. Они отмечают уверенно положительную динамику роста массы принятых материалов. Для сравнения: за аналогичный период 2025 года жители сдали на тонну меньше вторсырья. Анастасия Ченских, специалист по работе с вторичными ресурсами управления по обращению с отходами, подчеркнула – люди все чаще возвращаются на пункт повторно, а число зарегистрированных пользователей и количество повторных сдач выступают главным показателем востребованности системы.
Посетители Вторпункта делятся личным опытом. Южносахалинка Татьяна Кузнецова рассказала, что с появлением синего контейнера во дворе ее семья начала сортировать отходы дома. Регулярные поездки во Вторпункт, использование термокружек, многоразовых бутылочек для воды и шоперов стали для них не просто экопривычкой, а нормой жизни. Дети, видя пример взрослых, тоже сделали выводы – выбрали себе многоразовые бутылочки и теперь осознанно ими пользуются.
Пункт приема вторсырья работает ежедневно по адресу: Южно-Сахалинск, улица Емельянова, 14, с 9:00 до 20:00 (обед с 14:00 до 15:00). Оператор принимает от жителей за символическое вознаграждение – от 1 до 10 рублей за килограмм в зависимости от вида отходов – пластиковые бутылки, емкости из-под жидкостей и бытовой химии, пластиковые ведра, тазы, контейнеры, картонные коробки, книги, пленку-микс, изделия из стекла.
