Предпринимателям помогут в работе с Индией

Срок действия программы «Индийский тест-драйв» для среднего и малого бизнеса продлил ВТБ. Подключить программу предприниматели могут до 30 июня, а действовать льготные условия будут до конца года.

Программа «Индийский тест-драйв» направлена на поддержку предпринимателей – импортеров из Индии. По ней предприятия и ИП получают льготные условия на открытие счетов и переводы, а также доступы к закрытые распродажам рупий и бесплатное обслуживание на русском, английском и хинди. Индийские контрагенты могут оперативно открывать счета для расчетов с российскими партнерами в филиале ВТБ в Нью-Дели.

«За последний год портфель счетов клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ в рупиях увеличился более чем на 50%. Одним из драйверов роста стали льготные условия обслуживания для торговли с Индией.

С учетом высокого спроса предпринимателей на это направление мы продлеваем срок действия нашего предложения, так как оно помогает предпринимателям значительно сократить издержки на организацию ВЭД», – отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент ВТБ.