Сахалинский зоопарк проведёт квесты и мастер-классы на майских праздниках
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский зооботанический парк ждёт гостей на праздничную программу «Майский переполох» 1 мая, а также на квест «Пернатый детектив» 2 мая и мастер-класс по уходу за лошадьми 3 мая. В воскресенье организаторы заменят традиционные показательные кормления необычным занятием – специалисты научат посетителей правильно чистить лошадей, ухаживать за копытами и гривой.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Сахалинского зооботанического парка, 1 мая в 12:00 для гостей откроют несколько площадок под открытым небом – участники смогут пройти квесты, конкурсы и мастер-классы.
В 13:00 зоологи проведут обзорную экскурсию «Знакомство с зоопарком»: специалисты расскажут об истории учреждения, перспективах развития, природоохранной деятельности и обитателях.
В 14:00 сотрудники прочитают интерактивную лекцию «Трудовая книжка зверя: о трудолюбивых животных» – посетители узнают, кто строит дома с многоуровневой вентиляцией, кто пасёт тлей и кто считается рекордсменом по грузоподъёмности среди насекомых.
В 15:00 состоится показательное кормление капуцинов-фавнов – цепкохвостых обезьян, которые раскалывают орехи камнями и используют подручные материалы.
2 мая в 13:00 работники зоопарка проведут на открытом воздухе квест «Пернатый детектив», приуроченный к весенней декаде наблюдения за птицами. Участники примерят на себя роль орнитологов-детективов: им предстоит найти исчезнувшие голоса пернатых, вернуть на место гнёзда и пройти по запутанным следам к разгадке.
В 15:00 сотрудники организуют показательное кормление водоплавающей птицы в новом комплексе, который заработал в тестовом режиме – специалисты расскажут о видах, содержащихся в зоопарке, и особенностях их диеты.
3 мая в 15:00 опытные сотрудники проведут мастер-класс по уходу за лошадьми: они продемонстрируют чистку животных, уход за копытами и гривой, а также расскажут об особенностях содержания в условиях островного региона и технике безопасности.
