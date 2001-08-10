Женский клуб поддержки мам и предпринимательниц открыли при Кадровом центре Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские мамы получат помощь в трудоустройстве и открытии бизнеса в новом женском клубе при Кадровом центре. Объединение уже начало работу в Углегорске – это четырнадцатый подобный проект в регионе.
Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, клуб открыли на базе филиала в Углегорске по нацпроекту «Кадры». Особое внимание здесь уделят женщинам с детьми – это одно из направлений проекта губернатора Валерия Лимаренко «Счастливое материнство». Задача проекта – помочь сахалинкам совмещать семью, обучение, работу и профессиональное развитие.
Первыми участницами клуба стали 10 женщин. Среди них – жительницы района, которые уже открыли собственное дело при поддержке службы занятости. В ближайшее время к объединению присоединятся женщины из семей участников СВО, мамы с маленькими детьми, выпускницы и те, кто задумывается о своем деле или хочет вернуться к работе.
Для участниц клуба организуют тренинги, мастер-классы, встречи с предпринимателями и экспертами. Организационное сопровождение берет на себя Кадровый центр: специалисты помогут женщинам с выбором направления, составят карьерный план, окажут психологическую и профессиональную поддержку.
Первую встречу назвали «Женский клуб: Сила в Единстве». Ее провела ведущий аналитик службы дизайна клиентского опыта и контроля качества Управляющего Кадрового центра Сахалинской области Идилия Савкина. Участницы знакомились, обсуждали личные и профессиональные цели, говорили о трудностях при поиске работы и вместе искали первые практические решения.
Директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева отметила:
- Клуб создали для того, чтобы женщины могли раскрыть свои способности, попробовать себя в новом деле, найти поддержку и единомышленников. Здесь можно пообщаться в неформальной обстановке, поделиться опытом, получить полезные знания и помощь в трудоустройстве или запуске своего бизнеса.
На встрече предпринимательница, мастер по реконструкции волос Юлия Манякина рассказала о своем пути. В Кадровом центре ей предложили пройти обучение, а затем она смогла воспользоваться поддержкой по социальному контракту. Юлия Манякина поделилась:
- Это очень помогло, потому что оборудование и материалы для старта стоят дорого. Благодаря поддержке получилось сделать первый шаг и начать развивать свое дело.
С начала 2026 года более 70 участниц женских клубов при региональных Кадровых центрах уже нашли работу или открыли свое дело.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?