Женский клуб поддержки мам и предпринимательниц открыли при Кадровом центре Сахалинской области

Сахалинские мамы получат помощь в трудоустройстве и открытии бизнеса в новом женском клубе при Кадровом центре. Объединение уже начало работу в Углегорске – это четырнадцатый подобный проект в регионе.

Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, клуб открыли на базе филиала в Углегорске по нацпроекту «Кадры». Особое внимание здесь уделят женщинам с детьми – это одно из направлений проекта губернатора Валерия Лимаренко «Счастливое материнство». Задача проекта – помочь сахалинкам совмещать семью, обучение, работу и профессиональное развитие.

Первыми участницами клуба стали 10 женщин. Среди них – жительницы района, которые уже открыли собственное дело при поддержке службы занятости. В ближайшее время к объединению присоединятся женщины из семей участников СВО, мамы с маленькими детьми, выпускницы и те, кто задумывается о своем деле или хочет вернуться к работе.

Для участниц клуба организуют тренинги, мастер-классы, встречи с предпринимателями и экспертами. Организационное сопровождение берет на себя Кадровый центр: специалисты помогут женщинам с выбором направления, составят карьерный план, окажут психологическую и профессиональную поддержку.

Первую встречу назвали «Женский клуб: Сила в Единстве». Ее провела ведущий аналитик службы дизайна клиентского опыта и контроля качества Управляющего Кадрового центра Сахалинской области Идилия Савкина. Участницы знакомились, обсуждали личные и профессиональные цели, говорили о трудностях при поиске работы и вместе искали первые практические решения.

Директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева отметила:

- Клуб создали для того, чтобы женщины могли раскрыть свои способности, попробовать себя в новом деле, найти поддержку и единомышленников. Здесь можно пообщаться в неформальной обстановке, поделиться опытом, получить полезные знания и помощь в трудоустройстве или запуске своего бизнеса.

На встрече предпринимательница, мастер по реконструкции волос Юлия Манякина рассказала о своем пути. В Кадровом центре ей предложили пройти обучение, а затем она смогла воспользоваться поддержкой по социальному контракту. Юлия Манякина поделилась:

- Это очень помогло, потому что оборудование и материалы для старта стоят дорого. Благодаря поддержке получилось сделать первый шаг и начать развивать свое дело.

С начала 2026 года более 70 участниц женских клубов при региональных Кадровых центрах уже нашли работу или открыли свое дело.