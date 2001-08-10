Южно-Сахалинск присоединился к всероссийскому марафону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Масштабный донорский марафон, стартовавший на Дальнем Востоке в День донора, охватывает более 60 регионов страны. Главная цель акции - не только достижение показателей, но и демонстрация единства граждан в благородном деле спасения жизней.

Как отмечают специалисты, сегодня преимущественно запасов донорской крови достаточно. Однако медики напоминают: потребность в редких группах есть всегда. В частности, сейчас врачи особенно ждут доноров с четвертой отрицательной группой (IV-) для пополнения резерва.

- Осознание того, что ты помог ближнему, - это ни с чем не сравнимое чувство. Именно оно делает человека донором, — отмечает главный врач станции Андрей Воробьев. - Если в сердце есть сострадание, донорство становится частью жизни. Пять тонн крови, которые ежегодно заготавливает наша станция - это не просто цифры, это тысячи спасенных людей. Ваша помощь бесценна.

В этом году житель Южно-Сахалинска Дмитрий Носенко отмечает личный юбилей. Почти 25 лет он регулярно приходит на станцию, чтобы поделиться частичкой своей жизни. То, что в 18 лет началось как студенческое любопытство, со временем переросло в осознанный акт милосердия. Будучи биологом, Дмитрий профессионально понимает ценность каждой донации - особенно тромбоцитов, которые жизненно необходимы тяжелым пациентам и имеют короткий срок хранения.

- Для меня это не героизм, а правильный образ жизни. Процедура всегда дарит невероятный эмоциональный подъем: домой идешь буквально вприпрыжку, понимая, что сегодня ты спас чью-то жизнь, - делится Дмитрий.

Сахалинская область по праву гордится своими традициями: сегодня в регионе проживает около 3 500 Почетных доноров России. В день марафона на станцию одними из первых пришли представители «донорских династий».