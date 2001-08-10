ВТБ подсчитал: в весенние каникулы молодежь оформила в три раза больше Пушкинских карт
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во время весенних каникул школьники и студенты по всей стране активно пользовались возможностями программы «Пушкинская карта». По данным ВТБ, с 28 марта по 5 апреля молодые люди приобрели почти 700 тыс. билетов в кино, театры и музеи, а совокупные расходы по картам превысили 350 млн рублей.
В каникулы интерес к программе традиционно растет – за это время в ВТБ было оформлено более 120 тыс. новых карт, что втрое больше, чем в весенние каникулы прошлого года. Всего с января, когда ВТБ стал банком-оператором программы, молодые люди оформили 6,5 млн карт.
Самыми активными регионами по использованию Пушкинской карты стали Татарстан, Кемеровская область, Краснодарский край и Ростовская область.
Сейчас в программе «Пушкинская карта» участвуют более 12 тыс. организаций культуры со всей страны. Молодежи доступны свыше 55 тыс. мероприятий, информация о которых представлена на портале «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги Культура».
Оформить Пушкинскую карту можно в приложениях «Госуслуги Культура» и ВТБ Онлайн (если пользователь – клиент банка), оформление займет несколько минут.
Это читают
08:55 Сегодня Камчатка, Сахалин и Курилы вошли в рейтинг самого дорогого отдыха в России
09:29 Сегодня В Южно-Сахалинске на несколько дней вводятся ограничения движения и стоянки транспорта
09:09 Сегодня За выходные на Сахалине автоинспекторы задержали 27 пьяных водителей
12:37 Сегодня Летние каникулы в спортивном клубе "Чемпион": спорт, друзья и полноценный отдых
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
16:42 13 Апреля Гостей и жителей Сахалина приглашают на «Библионочь-2026»
09:42 13 Апреля За выходные на Сахалине полицейские задержали более 20 пьяных водителей
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
Выбор редакции
- 16:32 Сегодня В родительский день в Южно-Сахалинске запустят дополнительные автобусы и пригородные поезда
- 12:37 Сегодня Летние каникулы в спортивном клубе "Чемпион": спорт, друзья и полноценный отдых
- 11:18 Сегодня Юные сахалинские синхронистки разыграли медали первенства в центре "Волна"
- 09:18 17 Апреля Гостей сахалинского зоопарка познакомят с саймири и северными оленями
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
