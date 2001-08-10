Сахалинская область заняла первое место среди малых регионов России по сбору макулатуры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская область заняла первое место в категории "Малые регионы" по итогам шестого сезона всероссийской акции "БумБатл" – островитяне собрали 97,7 тонны макулатуры. Церемония награждения победителей прошла в Москве на Всероссийском слете региональных отделений Движения "Экосистема" в инновационном кластере "Ломоносов". Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.
Организаторы разделили регионы на пять категорий: мегаполисы, крупные, средние и малые регионы, а также выделили арктические территории. Сахалинская область уверенно обошла всех конкурентов в своей группе. Значительный вклад в общую копилку внесли самые юные жители региона – детский сад №42 "Черемушки" из Южно-Сахалинска собрал 39 тонн макулатуры и занял третье место в России среди всех детских садов.
Акция "БумБатл" проводится с 2020 года и с каждым сезоном вовлекает все больше людей. Сбор макулатуры проходил с 20 октября по 28 ноября 2025 года, итоги подвели 30 ноября. Всего в акции приняли участие более десяти тысяч сахалинцев и свыше 110 учреждений разного уровня. Первый заместитель министра ЖКХ Сахалинской области Александр Ли отметил: вопросы осознанного потребления и вовлечения вторичных ресурсов в экономику приобретают особую значимость, а акция позволяет каждому жителю внести личный вклад в сохранение окружающей среды. Сахалинская область присоединится к осеннему периоду "БумБатла" в 2026 году – о точных сроках организаторы сообщат дополнительно.
08:55 Сегодня Камчатка, Сахалин и Курилы вошли в рейтинг самого дорогого отдыха в России
09:29 Сегодня В Южно-Сахалинске на несколько дней вводятся ограничения движения и стоянки транспорта
09:09 Сегодня За выходные на Сахалине автоинспекторы задержали 27 пьяных водителей
12:37 Сегодня Летние каникулы в спортивном клубе "Чемпион": спорт, друзья и полноценный отдых
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
16:42 13 Апреля Гостей и жителей Сахалина приглашают на «Библионочь-2026»
09:42 13 Апреля За выходные на Сахалине полицейские задержали более 20 пьяных водителей
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
Выбор редакции
- 16:32 Сегодня В родительский день в Южно-Сахалинске запустят дополнительные автобусы и пригородные поезда
- 12:37 Сегодня Летние каникулы в спортивном клубе "Чемпион": спорт, друзья и полноценный отдых
- 11:18 Сегодня Юные сахалинские синхронистки разыграли медали первенства в центре "Волна"
- 09:18 17 Апреля Гостей сахалинского зоопарка познакомят с саймири и северными оленями
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
