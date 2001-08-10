Сахалинская область заняла первое место среди малых регионов России по сбору макулатуры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область заняла первое место в категории "Малые регионы" по итогам шестого сезона всероссийской акции "БумБатл" – островитяне собрали 97,7 тонны макулатуры. Церемония награждения победителей прошла в Москве на Всероссийском слете региональных отделений Движения "Экосистема" в инновационном кластере "Ломоносов". Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.

Организаторы разделили регионы на пять категорий: мегаполисы, крупные, средние и малые регионы, а также выделили арктические территории. Сахалинская область уверенно обошла всех конкурентов в своей группе. Значительный вклад в общую копилку внесли самые юные жители региона – детский сад №42 "Черемушки" из Южно-Сахалинска собрал 39 тонн макулатуры и занял третье место в России среди всех детских садов.

Акция "БумБатл" проводится с 2020 года и с каждым сезоном вовлекает все больше людей. Сбор макулатуры проходил с 20 октября по 28 ноября 2025 года, итоги подвели 30 ноября. Всего в акции приняли участие более десяти тысяч сахалинцев и свыше 110 учреждений разного уровня. Первый заместитель министра ЖКХ Сахалинской области Александр Ли отметил: вопросы осознанного потребления и вовлечения вторичных ресурсов в экономику приобретают особую значимость, а акция позволяет каждому жителю внести личный вклад в сохранение окружающей среды. Сахалинская область присоединится к осеннему периоду "БумБатла" в 2026 году – о точных сроках организаторы сообщат дополнительно.