Жители дома на проспекте Мира в Южно-Сахалинске вышли на субботник
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители дома № 239 В на проспекте Мира в Южно-Сахалинске вышли на субботник – они убрали остатки снега, мусор, а также побелили стволы рябин. Инициативу соседей поддержали городские власти: департамент городского хозяйства предоставил инвентарь. Как рассказали ТИА "Острова" в администрации областного центра, мероприятие проходит в рамках апрельского месяца чистоты.
Жители дома дружно взялись за преображение двора, несмотря на внушительную территорию, разделенную на две части. Мужчины занимались уборкой снега, женщины работали граблями и секаторами.
Екатерина Алексеева, которая проживает здесь 26 лет, рассказала: соседи давно знают друг друга, обязанности не распределяют – каждый делает то, что может и хочет. Виктор Зарщиков отметил, что после уборки у них есть традиция – пить чай с пирожками, потому что субботник для них не просто работа, но и отдых, и общение на свежем воздухе. Любовь Дергачева вместе с соседкой из шестого подъезда занималась побелкой рябин и назвала свой подъезд самым дружным и активным в доме.
Активная жительница Рика Сасая уверена: субботники объединяют неравнодушных людей, и с каждым годом участников становится больше. По её словам, когда они с соседкой убирали клумбу, к ним подходили люди – кто поговорить, кто помочь. Это не только наведение порядка, но и возможность пообщаться с соседями, узнать друг друга.
Южно-Сахалинск продолжает готовиться к тёплому сезону: 24 апреля в городе пройдёт "чистая пятница", а 25 апреля – общероссийский субботник. Присоединиться к марафону чистоты могут все желающие.
