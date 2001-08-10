Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Транспортная доступность – это базовое условие нормальной жизни людей, подчеркнул член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

При введении платной дороги должен быть обеспечен альтернативный бесплатный проезд – такой подход закреплён в статье 37 257 ФЗ, подчеркнул Александр Якубовский.

«Читаю в СМИ сообщения о том, что отдельные лоббисты продвигают идею строительства платных дорог на территории Дальневосточного федерального округа без обязательной бесплатной альтернативы. Позиция партии «Единая Россия» здесь была и остаётся неизменной: такие инициативы не поддерживали ранее, не поддерживаем сейчас и не допустим ущемления прав граждан в будущем. Считать нормой ситуацию, когда человека фактически ставят перед выбором - либо плати, либо не езжай - безответственно. И такая позиция не заслуживает поддержки», - заявил парламентарий.

Транспортная доступность - не привилегия для тех, кто может заплатить, а базовое условие нормальной жизни людей, уверен Александр Якубовский.

«Речь идёт не о второстепенных маршрутах, а о возможности доехать до работы, больницы, школы, социальных объектов. Да, в законе уже есть специальное исключение для отдельных территорий Крайнего Севера, но оно носит именно исключительный характер, а не общее правило. Поэтому любые попытки размыть действующие гарантии и распространить подобный подход шире - прямой риск ущемления прав людей. «Единая Россия» такие предложения не поддерживает и не допустит решений, которые ухудшают положение граждан. Развитие дорожной инфраструктуры должно идти в интересах людей, а не за их счёт», - резюмировал член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.