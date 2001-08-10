Александр Якубовский: "Единая Россия" не допустит строительства платных дорог без обеспечения бесплатного альтернативного проезда
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Транспортная доступность – это базовое условие нормальной жизни людей, подчеркнул член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
При введении платной дороги должен быть обеспечен альтернативный бесплатный проезд – такой подход закреплён в статье 37 257 ФЗ, подчеркнул Александр Якубовский.
«Читаю в СМИ сообщения о том, что отдельные лоббисты продвигают идею строительства платных дорог на территории Дальневосточного федерального округа без обязательной бесплатной альтернативы. Позиция партии «Единая Россия» здесь была и остаётся неизменной: такие инициативы не поддерживали ранее, не поддерживаем сейчас и не допустим ущемления прав граждан в будущем. Считать нормой ситуацию, когда человека фактически ставят перед выбором - либо плати, либо не езжай - безответственно. И такая позиция не заслуживает поддержки», - заявил парламентарий.
Транспортная доступность - не привилегия для тех, кто может заплатить, а базовое условие нормальной жизни людей, уверен Александр Якубовский.
«Речь идёт не о второстепенных маршрутах, а о возможности доехать до работы, больницы, школы, социальных объектов. Да, в законе уже есть специальное исключение для отдельных территорий Крайнего Севера, но оно носит именно исключительный характер, а не общее правило. Поэтому любые попытки размыть действующие гарантии и распространить подобный подход шире - прямой риск ущемления прав людей. «Единая Россия» такие предложения не поддерживает и не допустит решений, которые ухудшают положение граждан. Развитие дорожной инфраструктуры должно идти в интересах людей, а не за их счёт», - резюмировал член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
08:55 Сегодня Камчатка, Сахалин и Курилы вошли в рейтинг самого дорогого отдыха в России
09:29 Сегодня В Южно-Сахалинске на несколько дней вводятся ограничения движения и стоянки транспорта
09:09 Сегодня За выходные на Сахалине автоинспекторы задержали 27 пьяных водителей
12:37 Сегодня Летние каникулы в спортивном клубе "Чемпион": спорт, друзья и полноценный отдых
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
16:42 13 Апреля Гостей и жителей Сахалина приглашают на «Библионочь-2026»
09:42 13 Апреля За выходные на Сахалине полицейские задержали более 20 пьяных водителей
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
- 16:32 Сегодня В родительский день в Южно-Сахалинске запустят дополнительные автобусы и пригородные поезда
- 12:37 Сегодня Летние каникулы в спортивном клубе "Чемпион": спорт, друзья и полноценный отдых
- 11:18 Сегодня Юные сахалинские синхронистки разыграли медали первенства в центре "Волна"
- 09:18 17 Апреля Гостей сахалинского зоопарка познакомят с саймири и северными оленями
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
