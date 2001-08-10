190 сахалинцев написали Тотальный диктант

В Южно-Сахалинске в 15-й раз прошла ежегодная просветительская акция "Тотальный диктант" – свои знания по русскому языку проверили 190 человек. Автором текста "Пушкин. Фамилия" выступил писатель Алексей Варламов, а сахалинцам продиктовали первую часть под названием "Белая девочка".

Как сообщили ТИА "Острова" в «Литературно‐художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», мероприятие состоялось на пяти площадках: в областной детской библиотеке, музее книги Чехова "Остров Сахалин", историческом парке "Россия – моя история", а также в кафе "Горный воздух", где диктант организовала АНО "Центр чтения".

Самую масштабную площадку развернули в областной детской библиотеке. Здесь участники писали не только взрослый диктант, но и специальный "Недиктант. Дети" – в детской части акции приняли участие более 50 ребят. Директор библиотеки Наталья Чаус отметила: детскую площадку организуют уже в третий раз, в этом году пришло много учеников 2–8 классов, которые с удовольствием разгадывали ребусы и шарады, работали с текстом "Лицеист" Алексея Варламова. Особенно приятно, что на акцию приходят семьями.

В музее книги Чехова текст диктанта прочитала известная сахалинская телеведущая Елена Женченко. Она призналась: когда-то сама участвовала в акции как участница, а теперь выступила в роли чтеца и постаралась сделать всё, чтобы слушатели получили больше "пятёрок". В историческом парке "Россия – моя история" диктант написали военнослужащие войсковой части 73489. А в кафе "Горный воздух" организаторы впервые заметили так много подростков – ребята приходили компаниями, внимательно слушали и писали текст. Директор АНО "Центр чтения" Наталья Петровская поделилась радостью от того, что диктант объединяет поколения. Результаты участников опубликуют на городской странице акции, а награждение отличников пройдёт 15 мая в 16:00 в Литературно-художественном музее книги Чехова.