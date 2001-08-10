В Южно-Сахалинске обновят дорожную разметку на 130 километрах улиц
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске дорожную разметку обновят на 130 километрах городских улиц – работы уже стартовали с наступлением теплой погоды и продлятся весь сезон. Специалисты наносят разметку двумя видами материалов: дорожной краской и износостойким холодным пластиком.
Как рассказали ТИА "Острова" в администрации города, первоочередное внимание уделяют так называемому "праздничному квадрату" – участку в границах улиц Ленина, Коммунистического проспекта, а также улиц Горького и Победы.
Здесь подрядчики планируют завершить работы до начала майских праздников. Затем обновление разметки продолжится на улицах Комсомольской, Фархутдинова, Поповича, Карла Маркса и в других районах города. Параллельно муниципалитет ремонтирует и заменяет дорожные знаки, а также устанавливает новые. Заместитель начальника отдела управления и планирования дорожного движения Александр Шматков пояснил: эти мероприятия упорядочивают транспортные и пешеходные потоки, снижают аварийность и число дорожно-транспортных происшествий.
Повышение безопасности на дорогах – один из ключевых приоритетов администрации Южно-Сахалинска. Мэр Сергей Надсадин и губернатор Валерий Лимаренко держат этот вопрос на личном контроле.
Жители города поддерживают проводимые работы. Южносахалинка Елена Мельникова отметила: яркая разметка особенно важна для школьников, которые часто переходят дорогу с телефонами в руках и могут не заметить транспорт. Мама школьника Олеся Можайская добавила: яркая разметка и знаки помогают водителям заранее видеть пешеходные переходы и снижать скорость. Администрация города призывает водителей быть внимательными, соблюдать правила и снижать скорость в зоне проведения дорожных работ.
