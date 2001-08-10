МТС поможет сахалинскому бизнесу перенести данные из мессенджеров в новое приложение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ – Платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы МТС Линк представила инструмент для мгновенного переноса архива рабочих чатов из Telegram. Пользователи могут перенести свои каналы, переписки и файлы в мессенджер Чаты от МТС Линк и продолжить рабочее общение без риска потери важной информации.

Кампании Сахалинской области смогут выгружать каналы и чаты по папкам из Telegram и загружать их в сервис Чаты. В перенесенных переписках сохранятся текстовые сообщения, эмодзи и файлы. Чтобы продолжить переписку, пользователю достаточно будет добавить в нее нужных участников.

В сервисе доступны личные и групповые чаты, каналы, треды, приватные и групповые звонки из интерфейса, возможность редактировать отправленные сообщения и реагировать на них с помощью эмодзи. Вход в мессенджер осуществляется по технологии единого входа. Также в сервисе можно создавать профили, менять статусы, обмениваться файлами, находить сотрудников в адресной книге компании, проводить поиск по сообщениям, включать и отключать пуш уведомления.

«Корпоративные мессенджеры более оптимальны для бизнес-задач, чем публичные альтернативы. Например, в Чатах есть интеграция с видеоконференциями и системами управления задачами, а использование рабочих аккаунтов повышает информационную безопасность. Важный плюс - мессенджер внесен в реестр отечественного программного обеспечения и доступен независимо от внешних условий. Также в Чатах реализована функция ИИ-ассистента, который делает краткое резюме длинных переписок, что помогает сотрудникам не тратить время на чтение большого количества сообщений», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.