В Южно-Сахалинске малышей от года до полутора лет можно оставить в группах кратковременного пребывания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске работает программа «Счастливое материнство», которую запустил губернатор Валерий Лимаренко. В детском саду «Аленушка» продолжают набирать малышей в группы кратковременного пребывания. Туда принимают детей в возрасте от одного года до полутора лет.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации города, у родителей есть выбор из двух смен: утренней (с 09:00 до 12:00) и послеобеденной (с 15:00 до 18:00). Записаться можно через региональный портал «Счастливое материнство». Нужно оставить электронную заявку, и в течение суток с семьёй свяжется специалист. Он всё объяснит и подскажет, что делать дальше.

У мам и пап появится до трёх свободных часов в день. Это время можно потратить на визит к врачу, оформление документов или просто отдых. Для окончательного оформления ребёнку нужно будет пройти обычный осмотр у педиатра.