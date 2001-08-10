Дорожную технику в Южно-Сахалинске переоборудуют к весне

В Южно-Сахалинске дорожные службы переходят на весенне-летний режим работы. Специалисты готовят технику для уборки города в тёплый сезон. На заводе имени Федотова уже переоборудовали около 80 процентов машин. Речь идёт о тротуарных пылесосах, тракторах, поливомоечных установках и другой спецтехнике.

Как рассказали ТИА «Острова» в мэрии, вместо зимних бункеров и отвалов на машины ставят системы орошения и щётки для борьбы с пылью. Сейчас переоборудование проходят больше 50 единиц техники. Главный механик завода Алесь Моисеенко пояснил, что часть машин уже на финальной проверке. Водители меняют масла и проверяют детали. Завершить все работы планируют до 15 апреля. После этого ежедневно в светлое время суток на улицы будет выходить более десяти машин. Некоторые из них уже приступили к очистке города.

Водитель Валентин Гаврилов отметил, что техника каждый день моет тротуары и остановки, чтобы убрать пыль и грязь. С 1 апреля в областном центре стартует месячник чистоты. В нём примут участие сотрудники предприятий, коммунальщики, волонтёры и жители. Запланированы «чистые пятницы» и два субботника. В администрации города добавили, что создание комфортной среды остаётся одной из главных задач.